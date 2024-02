Ecuador: aumento del IVA al 15% será a partir del 1 de abril

El 1 de abril entrará en vigencia en Ecuador el nuevo impuesto al valor agregado (IVA) al 15%. Así lo confirmó la mañana de hoy miércoles 21 de febrero de 2024 el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega Malo, en una entrevista en Teleamazonas.

Primero se publicará en los primeros días de marzo la ley urgente para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica en el Registro Oficial que dispone un alza al 13% de forma permanente y luego se hará uso de la facultad presidencial -que le da esa misma ley- de aumentar dos puntos más temporalmente.

El ministro dio detalles de la nueva proforma presupuestaria para 2024 que llega a US$ 35.536 millones y que fue presentada la noche del 20 de febrero ante la Asamblea.

Sobre el tema de recaudación de impuestos, y que según la proforma llegará a US$ 15.716 millones, el ministro explicó que esta cifra no incluye aún el incremento del IVA. Esto, porque aún no ha entrado en vigencia oficialmente la ley tributaria. Vega explicó que primero tendrá que publicarse el veto en el Registro Oficial en los primeros días de marzo, y que permite el incremento al 13% del IVA, pero da la posibilidad al Gobierno de subir dos puntos más con base a un informe técnico. Entonces el Ministerio enviará dicho informe, justamente recomendando que se suba al 15%, porque la situación del país y de la seguridad lo hace necesario. Así para el 1 de abril se aplicará un 15%.

El ministro también indicó que ese 15% del IVA se mantendrá mientras se requiera, pero se irá evaluando ingresos de inversiones.

Además aseguró que frente a lo complicado de la situación fiscal se requerirá focalizar los subsidios. Pero no se tocará el gas. En primera instancia no se piensa tocar el diésel, pero si se lo hiciera no afectará la competitividad de la economía, dijo.

El ministro confirmó que también se analizará subir el impuesto a la salida de divisas (ISD) al 5%, pues se requiere más ingresos tomando en cuenta que el fenómeno El Niño ya está causando estragos en la Costa y la Sierra.

La proforma también refleja una caída de los ingresos petroleros. Se establece que la producción fiscalizada se reducirá. Mientras en 2023 fueron 187,94 millones de barriles producidos, ahora serán 156,07 millones de barriles producidos. Esto porque sí se ha tomado en cuenta una disminución de ingresos por el cierre del ITT. La baja por este motivo sería por un total de US$ 400 millones. Sin embargo, el ministro indicó que aún se analiza la viabilidad de que esto se pueda llevar a cabo, pero podría suceder que un cierre técnico demore más, y por tanto, esa baja de ingresos no se dé efectivamente.

Sobre el precio del crudo que se lo ha establecido en US$ 66,71 el barril, dijo que es un precio técnico y prudente. El año previo este indicador fue de US$ 64,84.