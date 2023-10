Ecuador: gobierno saliente de Lasso definirá sueldo mínimo en US$ 475 para 2024, si no hay consenso entre trabajadores y empleadores

Aunque el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios de Ecuador aún no sesiona para definir el sueldo básico que regirá en el país a partir de enero de 2024, el Gobierno de Guillermo Lasso adelanta que el alza volverá a ser de US$ 25, como ocurrió en los dos años anteriores, porque esa fue una de las ofertas de campaña del actual mandatario: subirlo hasta US$ 500 durante los cuatro años de gestión.

Al aplicarse la muerte cruzada y, en consecuencia, las elecciones anticipadas, su mandato se redujo a dos años y medio, pero los tiempos legales le dan para que el sueldo básico de 2024 se defina en su administración.

El ministro de Gobierno ecuatoriano, Henry Cucalón, confirmó que la Administración de Guillermo Lasso resolverá este tema y no lo dejará para su sucesor, el presidente electo Daniel Noboa Azín; y que la postura del régimen seguirá siendo un alza de US$ 25.

“El Gobierno cumplió su compromiso. Ha venido cumpliendo su compromiso de incrementar US$ 25 cada año. Los dos años pasados, fue de US$ 25 y US$ 25, y este año cumplirá con su meta, que es el proporcional, el nuevo dividendo de US$ 25. No puede ser a US$ 500 porque era al cuarto año, y este Gobierno ecuatoriano tiene una salida anticipada, constitucional y legal. Cerraremos este año que nos corresponde con la propuesta del monto equivalente para llegar a US$ 475, porque esa es una tesis del Gobierno ecuatoriano y un compromiso electoral”, comentó Cucalón en una entrevista con El Universo.

El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios es la instancia que debe definir el alza salarial. Está integrado por representantes de empleadores y trabajadores; sus nuevos miembros ya fueron renovados a finales de septiembre y aún no hay una fecha para las sesiones. La normativa establece que deben hacerlo hasta el 20 de noviembre.

Las posturas ya se han expuesto: las centrales agrupadas en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anticiparon que plantearán que el sueldo básico de 2024 se equipare al costo de la canasta familiar vital, que es de US$ 550, y desde el sector de los empleadores se espera que el cálculo sea técnico.

Si entre las partes no se llega a un consenso, es el Gobierno de Lasso, a través del Ministerio del Trabajo, que también integra el Consejo de Salarios, el que define el alza.

El cambio de Gobierno en Ecuador se estima que se dé en diciembre próximo.