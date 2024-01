El comercio exterior de Ecuador se contrae tras caída de exportaciones petroleras y pesqueras en 2023

Tanto las exportaciones como las importaciones de Ecuador se contrajeron en 2023 y la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) lo atribuye principalmente a la reducción del comercio petrolero que llegó al 18%. Pero también hay una afectación en los sectores acuícolas y pesquero por un menor nivel de precios.

Con US$ 28.530 millones las ventas totales al exterior se redujeron en un 5% y las compras un 4% al llegar a US$ 26.880 millones, en los once meses del año pasado, aún no hay la cifra anual completa pues falta el dato de diciembre.

Sin embargo, las exportaciones no petroleras registran un incremento del 5% y las exportaciones no petroleras no mineras aumentan 2% respecto al año anterior, aunque continúan perdiendo ritmo de crecimiento. Eso se da desde julio pasado.

Fedexpor indica que “el factor más influyente dentro de este bajo desempeño es la evolución de las exportaciones del sector acuícola y pesquero, que ha sido afectado por un menor nivel de precios en lo que va del año. Particularmente el camarón ha registrado 15 meses consecutivos de caída interanual en su precio implícito promedio”.

Justo son dos de los cinco sectores que más disminuyeron su valor exportado entre enero y noviembre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior:

- Camarón US$ 139 millones menos. A noviembre las exportaciones de este producto suman US$ 6.655 millones que implica una reducción del 2% en ingresos pese a que el volumen exportó 13% más.

- Productos de la pesca y crustáceos US$ 100 millones menos. Los enlatados de pescado reportan ventas por US$ 1.204 millones, esto es una disminución del 4% en divisas y del 10% en volumen. Mientras que atún y pescado con US$ 267 millones exportados tuvo una caída del 26% y 36%.

- Plástico y sus manufacturas US$ 56 millones menos.

- Preparaciones alimenticias de origen animal US$ 44 millones menos.

- Grasas y aceites vegetales US$ 43 millones menos.

Por el contrario, los cinco sectores que más incrementaron su valor exportado son:

- Banano y plátano US$ 462 millones más.

- Cacao en grano US$ 226 millones más.

- Frutas US$ 76 millones más.

- Alimentos para animales US$ 49 millones más.

- Hortalizas US$ 38 millones más.

Con las cifras a noviembre también se nota una ralentización de las exportaciones hacia China durante los últimos meses y eso se suma a los factores que provocan un menor desempeño en el sector acuícola y pesquero. Las exportaciones no petroleras no mineras hacia China registraron una reducción anual durante los últimos seis meses, de junio a noviembre.

Los principales mercados que mayor incremento adicional en exportaciones registran son la Unión Europea y Fedexpor indica que eso “continúa siendo el resultado del acceso preferencial que, durante siete años, gracias al acuerdo comercial, ha mantenido Ecuador, y está impulsado por productos como banano, camarón y cacao en grano. También crecieron las ventas a Malasia y Argelia.

Por ello hay preocupación. “Lo que vimos en la Asamblea Nacional en estos días cuando no se pudo aprobar un acuerdo comercial negociado y ya firmado con China, que incluso ya paso los filtros constitucionales, nos debe llenar de preocupación. Posiciones sin sustento (...) de los asambleístas que se oponen a la aprobación, mencionando que por no haber sido ellos los que negociaron y reconociendo la importancia del mercado, no lo quieren aprobar porque dicha negociación se llevó en un gobierno que no es el suyo o del que están en contra. Actitudes de este tipo solamente demuestran internacionalmente que no hay la suficiente voluntad política para emprender políticas de Estado que deben traspasar a los gobiernos de turno”, comenta el presidente de Fedexpor, Felipe Ribadeneira.

Indica que solo cuando se entienda que “los consensos mínimos sobre los objetivos primordiales y urgentes del país son básicos para la estabilidad política y económica, Ecuador podrá reafirmar el respeto internacional que tanta falta nos hace para el desarrollo del país”.