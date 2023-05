El largo camino del Citibank para desprenderse de Banamex

Hace un año y medio, el mundo de las finanzas mexicanas se remeció cuando Citibank anunció la venta de Banamex, subsidiaria del consorcio en el país norteamericano. Desde un inicio, se barajaron dos posibilidades para el traspaso: la venta directa y la Oferta Pública Inicial (OPI).

Una semana atrás, todo apuntaba a que Citibank había logrado acordar vender Banamex al Grupo México. Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró entusiasta con las negociaciones. "Nosotros les hemos transmitido a los consejeros, directivos de Citibanamex que no hay de parte del Gobierno de México ningún problema en que se lleve a cabo esta operación", declaró el mandatario en una de sus conferencias matutinas.

Sin embargo, el último miércoles, el Citibank anunció una OPI para sus negocios de banca de consumo y empresarial en México. De esta manera, se descartó a Grupo México de Germán Larrea y a cualquier otro posible interesado, como comprador directo de Banamex, aunque podrían participar en la OPI en su momento.

Una separación irreversible, pero duradera

Con respecto al anuncio, Michael Taiano, director senior de Fitch Ratings consideró que el lado positivo de una OPI es que elimina la incertidumbre asociada a la aprobación regulatoria que se ejecuta cuando se vende a un comprador estratégico.

Además explica que tiene menor complejidad contable relacionada con el reconocimiento del ajuste de conversión de moneda. Mientras tanto, fuentes de Citibanamex aclararon que la decisión de colocar los activos de Banamex a través de una OPI es irreversible. Asimismo, las fuentes consultadas por El Economista descartaron la compra de la institución por un tercero.

De acuerdo con la información disponible el proceso podría tardar dos años. En el corto plazo se tiene que separar las operaciones de la banca de consumo de la banca patrimonial. Esto es, la separación en dos bancos. Además, se trabajará en la redistribución tecnológica, de sistemas, la parte operativa, entre otros elementos.

Después de ese proceso, el “nuevo banco” tendrá que esperar un año para tener estados financieros y poderlos presentar al mercado bursátil, ya sea en Estados Unidos o en México, por lo que la colocación de las acciones del banco estaría lista en 2025.

Oferta en México

Cabe destacar que desde diciembre de 2022, la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, explicó que una OPI en el mercado de valores, tendrá que llevarse a cabo en México. “Efectivamente una posibilidad para la venta de Banamex es una oferta pública que, de concretarse tendría que llevarse a cabo en México”, respondió.

Por otro lado, el día de ayer, el presidente López Obrador destacó que si no se compra el banco, el Gobierno federal no descarta participar " “porque nosotros sí necesitamos un banco, y es una oportunidad”. Insistió en que podría ser a través de una asociación público-privada, ello, en el supuesto de que el costo fuera de alrededor de US$ 7.000 millones, y que se pagaran cerca de US$ 2.000 millones.

“Una sociedad público-privada, donde el gobierno aporte otra cantidad, podemos disponer de hasta US$ 3.000 millones, y US$ 2.000 millones que se vendan las acciones a los mexicanos que quieran”, puntualizó. El mandatario mexicano subrayó también que el Gobierno utilizaría al banco, por ejemplo, para manejar las nóminas de los trabajadores del Estado. “Entonces sí es de utilidad”. Agregó: “entonces lo del banco sí se puede, voy a hablar con el secretario de Hacienda para que se vea, porque podríamos hacerlo”. Expuso que ello se lograría porque se tienen finanzas sanas. Negó que esta decisión tenga que ver con la situación de la toma de control de un tramo de vías férreas de Grupo México por parte del gobierno el viernes pasado.

Aprobaciones regulatorias

Según El Economista, al interior del Reporte de Estabilidad Financiera de Citibank, divulgado en diciembre pasado, detallaron que la venta del segmento de banca de consumo y minorista de Citibanamex, estaba sujeta a diversas condiciones, incluyendo las aprobaciones regulatorias que sean aplicables tanto en Estados Unidos como en México.

Y “se espera que la venta de este participante no tendrá impacto relevante en la estabilidad del sistema bancario mexicano, dado que el contexto de la banca mexicana se encuentra en una situación de elevada capitalización, una morosidad en niveles manejables y con una recuperación del otorgamiento de crédito”.