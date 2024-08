Emergencia del sector eléctrico en Ecuador: Gobierno contratará 750 MW de energía por US$ 1.000 millones

El Ministerio de Energía y Minas de Ecuador lanzó un plan de contratación de 750 megavatios (MW) de nueva generación de energía eléctrica, además, se pretende incorporar una campaña de eficiencia energética en la que se compensará a quienes reduzcan su consumo de electricidad. Igualmente, el Gobierno espera contar con el apoyo y alianza de privados para la inserción de proyectos y el aporte de energía al sistema integrado desconectándose en las horas de demanda pico.

Todo esto es el plan que se ejecuta para enfrentar el estiaje que se anticipó a su llegada prevista, en un marco donde ha existido desfinanciamiento al sector eléctrico y es urgente la necesidad de una contratación de energía rápida, ya que la instalación de la nueva energía por sus procesos contractuales y de instalación suele tardar un plazo de dos meses.

Así lo indicó el ministro de Energía, Antonio Goncalves, durante una entrevista con Teleamazonas, este miércoles 21 de agosto, en la que no descartó que ocurran apagones ante la situación climática e hidrológica que enfrenta el país, debido al estiaje que comenzó un mes antes de lo previsto.

No obstante, el funcionario calculó que la inversión para la adquisición de los 750 MW de nueva generación de energía le representará al Estado entre US$ 900 y US$ 1.000.

El orden que sigue este proceso se encuentra en la fase de sondeo de mercado para la contratación de la barcaza, en la que los interesados están presentando sus propuestas hasta el viernes 23 de agosto. “Todos pueden poner en cuánto tiempo pueden llegar, el costo por kilovatios”, dijo Goncalves.

La licitación de estos contratos que abarcan los 750 megavatios se compone en el alquiler y la compra de energía. En cuanto al alquiler se incluyen 200 MW. Por lo pronto, la barcaza de la empresa turca Karpowership que está en el sector de Las Esclusas, en Guayaquil, prevé iniciar operaciones el lunes 26 de agosto y entregará 100 MW al sistema integrado por 18 meses, dijo el ministro.

Posteriormente, el 2 de septiembre se lanzarán las licitaciones, donde la empresa turca Karpowership sería uno de los interesados para ofrecer las barcazas que necesita el Gobierno. “Ahí podría aplicar Karpowership o cualquier otra compañía que tenga esos 200 megavatios, lo que vamos a premiar es el tiempo, lo más rápidamente posible, eso tiene más peso en la evaluación para poder seleccionar”, expresó el ministro.

Agregó que los dos procesos de licitación se iniciarán el 2 de septiembre para el alquiler y compra de nueva generación.

Acerca de la posibilidad de que Karpowership, la cual se ha mostrado interesada, pueda ser escogida nuevamente, Goncalves explicó que ellos tienen que aplicar y pasar por el mismo proceso, como el resto de oferentes e interesados: “Evidentemente es una compañía bastante grande, tienen una flota que está por todo el mundo, está en 12 países en América Latina, no es ningún secreto, y están enviando otras barcazas a la región porque desafortunadamente algunos países estamos en este tema de emergencia energética y esa solución es una solución rápida que podemos nosotros agregar al sistema; entonces, seguramente va a participar, no lo puedo garantizar, lo vamos a saber una vez que tengamos ya la licitación puesta en el sistema”, dijo.

La necesidad de 200 MW implica que se rente una o dos barcazas “pueden ser dos barcazas de 100 MW o una de 200 MW”, señaló Goncalves, quien espera que la llegada de esta barcaza se dé en noviembre, con base en la experiencia anterior con Karpowership.

En cuanto a la compra de nueva generación de energía, esta será de unidades térmicas duales, las cuales serán ubicadas en cinco diferentes lugares, su capacidad de generación es de alrededor de 80 a 120 MW y estarán en El Salitral, Esmeraldas y Durán. El funcionario explicó que la idea es que estos nuevos generadores sean duales mirando a la explotación de gas en el campo Amistad.

Entonces esa especificación técnica ayudará más adelante a que, una vez que tengamos una producción de más de 20 millones de pies cúbicos de gas se puedan utilizar las mismas máquinas.

De igual manera, el Gobierno también lanzará el alquiler de 40 MW para Termogasmachala con maquinarias que estarían instaladas trabajando en Machala adicionalmente.

Acerca del déficit de 1.080 MW que mencionó el Operador Nacional de Electricidad (Cenace), Goncalves señaló que ya se contrataron 341 megavatios y con esta compra adicional se tiene cubierto el déficit del Cenace. Pero indicó que el problema es que estamos contra reloj porque se adelantó el estiaje y estas compras hasta que estén instaladas tiene un plazo de dos meses.

Campaña de eficiencia energética

El Gobierno lanzará una campaña de eficiencia energética con dos aristas, la primera dirigida al ahorro en los hogares, comercios e industrias, con una rebaja de tarifas, a manera de ejemplo, Goncalves dijo que si en octubre del 2023 tuviste un consumo y en octubre del 2024 se redujo, el usuario recibirá un descuento. La otra arista es que los privados que tienen sus generadores apoyen voluntariamente prendiendo los generadores en las horas pico desconectándose de la matriz, liberando esa oferta de energía.

“Nosotros creemos que si hay apoyo en esta campaña vamos a reducir muchísimo y mitigar muchísimo los riesgos de corte para el estiaje que estamos enfrentando”, expresó el ministro.

Goncalves no descartó que puedan existir apagones, dijo que es posible que sucedan los apagones, pero que están trabajando para que eso no pase. Por lo que efectúan revisiones diarias de los embalses y caudales para que estos cortes no ocurran, “pero dada la tremenda hidrología que está ocurriendo ahora no es garantizado”, agregó.

En ese sentido, fue enfático en expresar que una de las estrategias que se gestionaron de manera preventiva fue la de conservar al máximo el embalse de Mazar, pero ahora ya se tendrá que empezar a utilizarlo para cumplir con la demanda.

Además, Colombia hace un par de días decidió restringir la exportación de energía a Ecuador, al tener un estiaje similar al nuestro, ahora solo están vendiendo energía térmica a base de combustible. Y en caso de que Colombia tenga un problema energético suspenderá la exportación de electricidad al país.

Goncalves informó que Ecuador está pagando alrededor de 30 centavos por kilovatios hora, antes de la limitante de entrega de energía por parte de Colombia se estaban cobrando 16 centavos. Esto se debe a que la energía térmica es más costosa.

Para Goncalves, esto sobresalta la crisis energética regional y la falta de una buena planificación de los países en vías hacia la transición energética. Destacó que esta crisis va a durar de dos a tres años y para que esta crisis energética sea exitosamente cubierta señaló que las acciones que se están tomando a mediano plazo son la entrada de otros sistemas de energía renovable apoyados por el sector privado.

Asimismo, en el largo plazo se contempla atraer inversión para tener plantas geotérmicas en el Ecuador, “para volver a retomar la soberanía energética, que la perdimos hace unos años y vamos a estar sin la misma un par de años más hasta que se tenga una base estable de energía geotérmica”, expresó.

La energía geotérmica es la energía que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor interno de la Tierra, la cual puede ser utilizada para la generación de energía eléctrica. Además de considerarse una energía limpia e inagotable, según el portal del Instituto Catalán de Energía.