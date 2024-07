Exportaciones e importaciones de México cayeron en junio según cifras oficiales

México registró una disminución interanual de 5,7% en sus exportaciones y una baja de 3,6% en sus importaciones de productos en junio, informó este viernes el Inegi.

Las ventas externas fueron de US$ 48.870,7 millones y las compras extranjeras totalizaron US$ 49.907,5 millones, lo que arrojó un déficit en la balanza comercial de US$ 1.036,9 millones.

En particular, las exportaciones petroleras fueron las más afectadas, con una caída de 26,8% interanual.

México utiliza un modelo de desarrollo económico basado en el aumento de sus ingresos por comercio exterior. Para lograrlo, el país azteca se enfoca principalmente en expandir sus exportaciones totales a través de diversas medidas comerciales, fiscales, financieras y de promoción para crecer y aumentar la competitividad de sus exportaciones no petroleras.

Mientras que las exportaciones mexicanas crecieron 2,6% en el primer semestre del año en curso, las importaciones aumentaron 2,2%, a tasas anuales, y como resultado el país acumuló un déficit de US$ 5.497,8 millones.

Durante varias décadas, la política comercial exterior de México se ha enfocado en eliminar barreras al comercio exterior, lo que ha resultado en un aumento de las exportaciones mexicanas no petroleras y ha llevado a una mayor importancia de los bienes manufacturados en relación con los productos agrícolas.

Las exportaciones de productos manufacturados ascendieron a US$ 43.766 millones, lo que representó una reducción anual de 4,9%.

Las disminuciones más importantes se observaron en las exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco (12,1%), de equipo profesional y científico (8,4%), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (8,1%) y de productos automotrices (1,4%).

A su vez, la caída anual de las exportaciones de productos automotrices fue resultado de un retroceso de 1,8% en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de un incremento de 0,6% en las dirigidas a otros mercados.

En junio de 2024, el valor de las exportaciones petroleras fue de US$ 2.115 millones.

Este monto fue resultado de US$ 1.734 millones de ventas de petróleo crudo y de US$ 380 millones de exportaciones de otros productos petroleros.

En ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en US$ 73,39 por barril, cifra menor en US$ 1,00 respecto a la del mes previo, pero mayor en US$ 7,63 en relación con la de junio de 2023.

En cuanto al volumen de crudo exportado, éste se ubicó en 788.000 barriles diarios, nivel inferior al de 930.000 barriles diarios de mayo y al de 1,237 millones de barriles diarios de junio de 2023.

En el sexto mes del año en curso, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras fue de US$ 1.775 millones, monto que implicó una disminución anual de 3,8%.

Las caídas más importantes se registraron en las exportaciones de fresas frescas (45,6%), de melón, sandía y papaya (31,4%), de legumbres y hortalizas frescas (20,5%), de frutas y frutos comestibles (19,7%) y de uvas y pasas (12,1%).

En contraste, las alzas anuales más relevantes se presentaron en las exportaciones de ganado vacuno (60,0%) y de aguacate (5,8%). Las exportaciones extractivas se ubicaron en US$ 1.215 millones, con un avance de 14,6%.

En junio de 2024 y con cifras ajustadas por estacionalidad, las exportaciones totales de mercancías reportaron una reducción mensual de 3,38%, la cual se originó de caídas de 1,60 % en las exportaciones no petroleras y de 31,88% en las petroleras.

También con datos desestacionalizados, las importaciones totales mostraron un aumento mensual de 1,87%, reflejo de un alza de 2,13% en las importaciones no petroleras y de un descenso de 2,28% en las petroleras.

Por tipo de bien, se presentaron incrementos mensuales de 2,92% en las importaciones de bienes de uso intermedio y de 0,67% en las de bienes de capital. Las importaciones de bienes de consumo retrocedieron 2,59%.