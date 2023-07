Exportaciones mexicanas aumentaron 1,1% debido a recuperación del peso

México exportó productos por un valor de US$ 51.800 millones en junio, lo que supone un aumento de 1,1% interanual, informó el Inegi.

Con ese resultado, las ventas externas mexicanas acumularon un crecimiento de 3.9% en la primera mitad del año en curso, reflejando una marcada desaceleración.

Después de caer 9,3% en 2020 (afectadas por Covid-19), las exportaciones de México crecieron 18,5% en 2021 y 16,7% en 2022.

La tendencia tiene dos asteriscos: por un lado, el tipo de cambio peso-dólar encareció las exportaciones mexicanas en términos generales; por otro lado, las importaciones de productos a Estados Unidos (principal mercado de México) desde todo el mundo registraron una caída de 5,5% interanual en los primeros cinco meses del actual año (último dato disponible).

Según el Banco de México, el peso cotizó en 20,46 unidades por dólar al final de 2021 y en 19,47 al término de 2022; pero este indicador descendió a 17,13% al cierre de junio pasado, lo que implica que la moneda mexicana se fortaleció 12% en este primer semestre.

En junio, las importaciones de mercancías a México fueron de US$ 51.762 millones, una caída de 6,2% respecto al mismo mes del año anterior. De ese modo, el país registró un superávit de 38 millones.

Al interior de las exportaciones, las petroleras cayeron 28,8% en junio, a US$ 2.851 millones, mientras que las no petroleras avanzaron 3,7%, a US$ 48.950 millones.

Dentro de esta última división, las agropecuarias se incrementaron 5,1%, las extractivas tuvieron un alza de 66% y las manufactureras aumentaron 2,7%, a tasas anuales.

México exporta una amplia gama de productos manufacturados, desde autos, camiones y autopartes, hasta electrodomésticos, alimentos procesados, partes para aviones y aparatos médicos.

Del total de sus exportaciones manufactureras en junio pasado, US$ 15.828 millones correspondieron a automotrices, con un crecimiento de 9,5%, y US$ 30.197 millones a no automotrices, con un descenso de 0,5% interanual.

En cuanto a las importaciones en junio, las cuales se abarataron por el tipo de cambio peso-dólar, hubo caídas anuales tanto en las de bienes de consumo (-11,5%), como en las de bienes intermedios (-8,4%).

En contraste, las correspondientes a bienes de capital crecieron 28%, a US$ 5.133 millones.

En el sexto mes de este año y con cifras desestacionalizadas, las exportaciones totales de mercancías mostraron un avance mensual de 0,92%, el cual se originó de la combinación de un aumento de 1,04% en las exportaciones no petroleras y de una reducción de 1,16% en las petroleras.

También con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales mostraron un ascenso mensual de 2,03%, el cual se derivó de la combinación de un crecimiento de 2,77% en las importaciones no petroleras y de un descenso de 6,76% en las petroleras.

Por tipo de bien, se presentaron alzas mensuales de 2,77% en las importaciones de bienes de uso intermedio, de 6,11% en las de bienes de capital y un retroceso de 4,47% en las importaciones de bienes de consumo.

En el mes de referencia, el valor de las exportaciones petroleras fue de US$ 2.851 millones. Este monto se integró por US$ 2.401 millones de ventas de petróleo crudo y por US$ 449 millones de exportaciones de otros productos petroleros.

En ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en US$ 64,71 por barril, cifra menor en US$ 0,33 con respecto a la del mes previo y en US$ 41,42 a la de junio de 2022.

En cuanto al volumen de crudo exportado, este se ubicó en el mes de referencia en 1,237 millones de barriles diarios, nivel superior al de 1,126 millones de barriles diarios de mayo y al de 1,047 millones de barriles diarios de junio de 2022.