Exportaciones mineras de Perú crecieron 2,7% en el primer cuatrimestre

Las exportaciones mineras de Perú en el periodo enero-abril del presente año sumaron US$ 13.624 millones, cantidad que representa un crecimiento de 2,7%, respecto al similar periodo de 2023 (US$ 13.268 millones), indicó hoy la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Asimismo, en el referido periodo, detalló que las exportaciones de cobre representaron el 49% de los productos mineros vendidos al exterior, mientras que el oro y el hierro, el 32% y 5% respectivamente.

De otro lado, señaló que en abril de este año sumaron US$ 3.328 millones cantidad menor en 11% respecto al similar mes de 2023 (US$ 3.376 millones).

Explicó que la caída de las exportaciones mineras en abril último se debió principalmente por la disminución de los envíos de cobre (US$ 502 millones menos), zinc (US$ 82 millones menos) y plomo (US$ 54 millones menos).

El gremio minero energético detalló que las exportaciones cupríferas sumaron US$ 1.549 millones en abril último, cifra que significó un descenso de 24,5 % con relación a similar mes del año 2023 (US$ 2.051 millones).

La contracción de las exportaciones de cobre registrado en abril fue porque el volumen cayó en 27,6%, a pesar de que el precio de este metal aumento en 4,3% respecto a igual mes del año pasado.

Crecen exportaciones de oro

Por otra parte, la SNMPE indicó que las exportaciones de oro llegaron a US$ 1.205 millones en abril 2024, lo que representó un incremento de 26,4% con relación a similar mes de 2023 (US$ 953 millones).

“Las exportaciones de este metal precioso se vieron beneficiadas por el aumento del volumen en 8,4% y de su cotización en 16,6% respecto a igual mes de 2023”, puntualizó el gremio minero-energético.