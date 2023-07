Exportaciones peruanas a EE.UU. superan los US$ 91.000 millones desde entrada en vigencia del TLC

El ministro peruano de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, destacó hoy que, desde la entrada en vigencia del TLC entre Perú y Estados Unidos, en febrero de 2009, hasta enero de 2023 se ha exportado al gigante norteamericano un total de US$ 91.950 millones.

Durante su ponencia “El estado de los Acuerdos Comerciales y la Reactivación Turística” realizada en la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú), el ministro precisó que las exportaciones peruanas a Estados Unidos han registro un crecimiento promedio anual de 3% y hoy registra una participación del 50% de los envíos no tradicionales.

“El intercambio comercial Perú – Estados Unidos era en el 2008 de US$ 11.033 millones y en el 2022 alcanzó los US$ 21.950 millones. Este monto representa un crecimiento de 36,4% respecto al intercambio comercial alcanzado en 2021 (US$ 16.091 millones)”, señaló.

Anotó que en el periodo febrero 2009-enero 2023 los rubros con mayor crecimiento promedio anual fueron la minería no metálica (16,5%) y el agropecuario 12,9%. Además, los rubros con mayor participación en la actualidad son el agropecuario (24,7%) y textil (10,5%).

“Hoy en día Estados Unidos es el segundo socio más importante de Perú y es el primer destino de productos agrícolas y textiles”, subrayó.

Empleo

Seguidamente, remarcó que Estados Unidos es el destino más importante de las exportaciones peruanas en términos de generación de empleo. Detalló que los envíos al país norteamericano generaron en 2022 un millón 120.569 puestos de trabajo (participación de 27,2%).

Le siguen China con 662.422 empleos (participación de 16,1%) y Países Bajos con 265.975 (6,5%).

“En cuanto a las exportaciones a Estados Unidos, estas generaron 726.598 empleos en el sector agro, 301.348 en la manufactura y 60.026 empleos en Minería e Hidrocarburos”, anotó.

Exportaciones no tradicionales

En otro momento, dio a conocer que las exportaciones no tradicionales a EE. UU. alcanzaron los US$ 5.624 millones en el 2022, monto que representó un crecimiento de 18% respecto al enviado en el 2021 (US$ 4.780 millones)

“Los envíos no tradicionales del sector Agropecuario pasaron de US$ 580 millones en 2009 a US$ 3.077 millones en 2022. Asimismo, las exportaciones con valor agregado en el rubro Textil – Confecciones subió de US$ 605 millones en 2009 a US$ 1.008 millones en 2022”, puntualizó.