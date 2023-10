Fitch rebajó la calificación de la minera peruana Volcan a "B-" y le asignó una perspectiva negativa

Fitch Ratings ha rebajado las Calificaciones de Riesgo de Incumplimiento del Emisor (IDRs, por sus siglas en inglés) a largo plazo en moneda extranjera y local a la Compañía Minera Volcan de 'B+' a 'B-', así como sus notas no garantizadas senior con vencimiento en 2026 de 'B+' a 'B-' y se le asignó una Calificación de Recuperación 'RR4'. Las calificaciones han sido colocadas en Vigilancia Negativa.

La rebaja de las calificaciones se debe a una mayor presión de liquidez debido a preocupaciones recientes sobre la gobernanza que podrían obstaculizar la capacidad de Volcan para refinanciarse de manera oportuna, al tiempo que aumenta la presión sobre la generación de flujo de efectivo libre debido a los bajos precios del zinc, los altos costos y las necesidades de gasto de capital para mantener los volúmenes.

La Vigilancia Negativa refleja los desafíos que enfrenta Volcan para completar su estrategia de refinanciamiento y buscar alternativas adicionales para obtener efectivo en los próximos dos trimestres a fin de evitar más acciones negativas en la calificación.

FACTORES QUE INFLUYERON EN LA CALIFICACIÓN

- Preocupaciones de Gobernanza: La falta de alineación de prioridades entre el accionista mayoritario de Volcan, Glencore, y los accionistas minoritarios, como los Fondos de Pensiones Peruanos y las familias Picasso y Letts, se hizo evidente después del acuerdo general de accionistas para escindir el desarrollo del puerto de Chancay, lo que provocó cambios notables en la junta directiva y la dirección.

- Riesgo de Refinanciamiento Elevado: Dada la escasa disponibilidad de efectivo y el flujo de efectivo libre negativo, Volcan tiene dificultades para cumplir con los vencimientos de deuda que se aproximan en 2024. Estos consisten en tres amortizaciones trimestrales de US$ 35 millones a partir del segundo trimestre de 2024, con un total de US$ 105 millones de un sindicato bancario. La empresa firmó acuerdos preliminares de prepagos por ventas de concentrados por hasta USD 25 millones y continúa evaluando otras opciones, incluidas las ventas de activos.

- Ventas de Activos: Las desinversiones de activos no esenciales pueden utilizarse como fuente contingente de efectivo para financiar el gasto de capital y el pago de deudas. Los activos más propensos a venderse incluyen la participación de Volcan de aproximadamente el 16% en Polpaico, un productor chileno de cemento, y sus plantas hidroeléctricas. Fitch no ha considerado la disposición del proyecto portuario de Chancay, que ahora se ha escindido. El resultado final y el momento de estas transacciones siguen siendo inciertos.

- Flujo de Efectivo Libre Negativo: Fitch prevé que el EBITDA de Volcan sea de US$ 235 millones en 2023, frente a casi US$ 300 millones en 2022. Se espera que los gastos de capital sean de US$ 190 millones en 2023, en comparación con US$ 222 millones en 2022, pero por debajo de las expectativas anteriores de US$ 240 millones, ya que se reducen las inversiones y la mayoría de la expansión de Romina en Alpamarca se pospone hasta 2024. Se espera que el flujo de efectivo libre de Volcan sea marginalmente positivo en 2023 y se vuelva negativo en US$ 55 millones en 2024 después de estos cambios.

- Operaciones Desafiantes: Los precios del zinc cayeron a medida que el equilibrio del mercado se inclinó hacia un excedente, mientras que Volcan mejora lentamente las métricas de costos y evalúa un proyecto de expansión para abordar las vidas útiles cortas de las minas de alrededor de cinco años. La estructura de costos de Volcan alcanzó el cuarto cuartil de la curva de costos sostenibles totales del zinc a nivel mundial en 2022, con un promedio ponderado de US$ 2,540/MT de zinc, incluidos los subproductos según la consultora de metales CRU.

- Apalancamiento Moderado: Fitch espera que las ratios de apalancamiento bruto y neto sobre EBITDA promedien 3,8x y 3,3x, respectivamente, entre 2023 y 2025. Se espera que el EBITDA frente a los gastos de interés se debilite con un promedio de 4,7x entre 2023 y 2025 y caiga por debajo de 2,0x en 2026. Se prevé que el apalancamiento bruto promedie alrededor de US$ 900 millones entre 2023 y 2025, frente a US$ 790 millones en el año fiscal 2022.

- Salida de Glencore: La intención declarada públicamente por Glencore de vender sus participaciones del 55% con derecho a voto y del 22% en la empresa no afecta la calificación de Volcan. Fitch no ha considerado un financiamiento adicional ni un respaldo operativo de Glencore.