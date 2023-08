FMI aprobó el desembolso de US$ 7.500 millones para Argentina

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este miércoles un desembolso de US$ 7.500 millones para la Argentina, dijeron fuentes oficiales.

La decisión del Board del organismo multilateral fue adoptada por unanimidad y los desembolsos previstos serán girados durante la jornada al país.

Con este desembolso, Argentina procederá a devolver los préstamos solicitados a Qatar y la Corporación Andina de Fomento (CAF) para poder hacer frente a los vencimientos con el FMI, que fueron realizados antes de que se formalizara la aprobación del directorio del organismo de la 5ta y 6ta revisión del Acuerdo de Facilidades Ampliadas (EFF).

Luego de la cancelación de esos préstamos, en Economía confían en que para las reservas quedará un neto de US$ 3.400 millones que se sumarán a otros US$ 3.700 millones adicionales.

A esto se agregan los US$ 1.731 millones adquiridos por el Banco Central en los últimos 20 días, luego de nuevas medidas a las importaciones y del dólar.

De los US$ 7.500 millones que girará el organismo, US$ 2.500 serían destinados a cubrir los préstamos realizados por China y, de ese monto, unos US$ 1.300 millones irán a la devolución del "swap con ese país".

En tanto, otros US$ 500 millones serán utilizados para devolver el préstamos otorgado por Qatar y US$ 1.000 millones serán para la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

MASSA SE REUNIÓ CON GEORGIEVA

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió este miércoles en Washington con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, después de que el directorio del organismo aprobara el desembolso de US$ 7.500 millones para la Argentina.

La decisión del Board del organismo multilateral fue adoptada por unanimidad y los desembolsos previstos estarán disponibles a partir de hoy miércoles para Argentina.

La reunión comenzó a las 15 (hora de Argentina) y finalizó cerca de las 16.

Antes de la reunión del directorio del FMI, Massa buscó aceitar relaciones con el gobierno de Estados Unidos, el principal accionista del Fondo.

Así, el ministro de Economía se reunió más temprano en Washington con Brian Nichols, mano derecha del presidente Joe Biden para Asuntos de América Latina.

Asimismo, ayer martes por la noche Massa mantuvo una cena en la casa del embajador Jorge Argüello con Juan González y Mike Pyle, del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.