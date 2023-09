Gasto del Gobierno de México aumentó pese a que ingresos públicos se estancaron en agosto

Los ingresos públicos se estancaron en agosto pasado, ante la caída de la recaudación petrolera y del IVA; pese a ello, el gasto del Gobierno aumentó en el periodo, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su último Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública.

Entre enero y agosto de este año, los ingresos presupuestarios sumaron 4 billones 647.979 millones de pesos (US$ 263.374 millones), con lo cual no mostraron variación alguna respecto al mismo periodo del año pasado.

“Este resultado es significativo dados los menores ingresos petroleros debido a la disminución del precio del crudo y la apreciación del peso”, señaló la dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O.

En los primeros ocho meses del año, el petróleo dejó una recaudación de US$ 40.104 millones, lo que representó una caída de 25,2% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En lo que respecta a lo recaudado por impuestos, Hacienda informó que el monto sumó US$ 169.784 millones, lo que representó un aumento anual de 7,7%.

Si bien Hacienda destacó que el aumento se debe a una mayor recaudación del impuesto sobre la renta (ISR) ante el aumento de salarios, elevados niveles de empleo y mayores ganancias de empresas, el IVA continúa mostrando tasas negativas, ahora con una caída anual de 8,4%.

“Esto se debió a la apreciación del tipo de cambio y al incremento en las compensaciones y devoluciones por parte del SAT (Servicio de Administración Tributaria)”, detalló la SHCP.

Pese al estancamiento de los ingresos públicos, el gasto que ejerció el Gobierno mostró un aumento durante el mismo periodo, incluso con el registro de un subejercicio.

En total, de enero a agosto se gastó US$ 293.089 millones, lo que representó un aumento anual de 4,7%, pero quedó US$ 16.333 millones por debajo de lo programado.

“Al cierre de agosto, el balance presupuestario registró un déficit de 524.412 millones de pesos (US$ 29.715 millones), menor en 135.884 millones de pesos (US$ 7.699 millones) a lo previsto. El balance primario presupuestario acumuló un superávit de 138,306 millones de pesos (US$ 7.836 millones), mayor que el nivel programado de 8.678,5 millones de pesos (US$ 491,7). Los RFSP (Requerimientos Financieros del Sector Público) registraron un déficit de 672.917 millones de pesos (US$ 38.130 millones)”, destacó la dependencia.