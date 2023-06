Gobierno de México firmará acuerdo para que tortillerías usen maíz blanco y no transgénico

México restringirá las importaciones de maíz transgénico para consumo humano, por ser un “asunto de salud pública”, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Adelantó que esta semana firmará un acuerdo para que solo se utilice maíz blanco no transgénico en las tortillerías de México, a la vez que se fijarán aranceles a las importaciones de maíz blanco transgénico.

México importó 658.800 toneladas de maíz blanco en 2022, lo que supone 3% menos que en el año previo. Los embarques provinieron de Estados Unidos (87,9%) y Sudáfrica (12,1%).

México puede elevar unilateralmente los aranceles a las importaciones de maíz originario de países con los que no tienen acuerdos comerciales que involucren a ese grano.

Aún no está claro si esa medida se aplicaría para el caso de Estados Unidos, con quien México tiene liberalizado prácticamente todo su comercio de bienes.

Ya México y Estados Unidos perfilan un panel de solución de controversias relacionado con políticas biotecnológicas y el maíz, en un momento en el que las importaciones mexicanas de ese grano desde el mercado estadounidense batieron récord.

López Obrador planteó que las agencias de salud de ambos países realicen de manera coordinada un estudio sobre si existen o no daños a la salud por el consumo de maíz transgénico.

"Hemos tratado de convencerlos (a los estadounidenses), lo que pasa es que hay muchos intereses de por medio, que hagamos conjuntamente un estudio para saber a ciencia cierta si es transgénico o no y qué daños ocasiona a la salud", comentó AMLO.

“Y que esto es bueno para nosotros y para ellos, para los consumidores mexicanos y para los de Estados Unidos. No han querido aceptar, porque supuestamente tienen dictámenes de premios Nobel de biología, y hay mucho apoyo a centros de investigación y demás. Es sencillo, vamos a ponernos de acuerdo nuestras agencias de salud, vamos a trabajar conjuntamente en una investigación y ya sabemos si es dañino o no es dañino y no especulamos”, añadió el jefe de Estado mexicano.

A principios de junio pasado, al anunciar la solicitud de consultas para levantar un panel de solución de controversias, Katherine Tai, representante comercial de la Casa Blanca, dijo: “Estados Unidos ha expresado repetidamente su preocupación de que las políticas biotecnológicas de México no se basan en la ciencia y amenazan con interrumpir las exportaciones estadounidenses a México en detrimento de los productores agrícolas, lo que a su vez puede exacerbar los desafíos de seguridad alimentaria”.

Enseguida cuestionó: “Las políticas de biotecnología de México también sofocan la innovación agrícola que ayuda a los agricultores estadounidenses a responder a los desafíos climáticos apremiantes, aumentar la productividad agrícola y mejorar los medios de vida de los agricultores”.

Las importaciones mexicanas de maíz desde Estados Unidos fueron de US$ 4.987 millones en 2022 y de US$ 2.125 millones de enero a abril de 2023.

López Obrador dijo que México ha importado maíz blanco transgénico desde Sudáfrica, lo cual se corroboró con un estudio realizado por el gobierno mexicano.