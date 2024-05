IED en minería mexicana alcanzó los US$ 2.300 millones en el primer trimestre

Las llegadas de Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector de la minería batieron récord en el primer trimestre de 2024, alcanzando US$ 2.373 millones, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía de México.

Los mayores capitales productivos se explican sobre todo por la minería de metales, con un ciclo alcista.

Del total de la IED captada de enero a marzo del año en curso, US$ 2.173,6 millones correspondieron a la minería de minerales metálicos y no metálicos, US$ 131 millones a servicios relacionados con este sector y US$ 68,8 millones a la extracción de petróleo y gas.

En el transcurso de 2024, el oro se ha negociado a un precio promedio superior al precio promedio anual récord de 2023 de US$ 1.941 por onza, debido en parte a las continuas expectativas de recortes de las tasas de interés de referencia en 2024.

Las cotizaciones superaron por primera vez los US$ 2.400 por onza a mediados de mayo pasado.

Según la empresa Barrick Gold Corporation, el precio del oro se ha mantenido fuerte como resultado de tensiones geopolíticas, incluida la invasión de Ucrania por Rusia, la guerra entre Israel y Hamas, la incertidumbre económica mundial y la expectativa de recortes de las tasas de interés de referencia a medida que disminuyan las presiones inflacionarias y las compras de los bancos centrales.

También ha influido el impacto de las preocupaciones sobre la inflación, atenuadas por un fortalecimiento del dólar estadounidense ponderado en función del comercio y una reducción de las tenencias mundiales de fondos cotizados en oro.

El anterior máximo histórico en la atracción de IED a México se registró en el cuarto trimestre de 2013, cuando totalizó US$ 2.218,9 millones.

Durante 2023, el precio del oro osciló entre US$ 1.805 por onza y un máximo histórico de US$ 2.135 por onza. El precio promedio de mercado para el año de US$ 1.941 por onza representó un máximo anual histórico y un aumento de 8% en comparación con el promedio anual de 2022 de US$ 1.800 por onza.

En cuanto a la regulación del sector, la Ley Minera fue reformada el 20 de abril de 2022 para designar las reservas de litio de México como parte de su patrimonio nacional. Según la Ley de Minería, el poder ejecutivo es responsable de designar una entidad pública descentralizada para llevar a cabo toda la exploración y uso de las reservas de litio.

El 23 de agosto de 2022 se creó para estos efectos Litio para México, el cual es supervisado por la Secretaría de Energía.

Finalmente, el 24 de enero de 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en colaboración con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, lanzó el Sistema de Información Geográfica (SIG), denominado “Agua y Minería”, enfocado en determinar los usos apropiados de los recursos naturales de México y fortalecer los esfuerzos de preservación a través de la implementación de políticas que fomenten el desarrollo económico.