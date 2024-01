Importaciones colombianas continuaron en caída libre durante noviembre de 2023

2023 ha sido un año de constantes caídas en el comercio internacional. Gran parte de esto se debe a la situación inflacionaria registrada en todo el mundo, así como las altas tasas de interés, ambos ingredientes de un cóctel que desestimula la inversión.

Según lo informado hoy por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, en noviembre las importaciones del país cafetero cayeron un 14,5% al registrar US$ 5.165,7 millones (CIF), que son inferiores a los US$ 6.043,8 millones consolidados en el mismo mes del año inmediatamente anterior.

Las mayores caídas se observaron en el grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, que disminuyeron un 21,1%, seguidos por manufacturas (-16,1 %) y combustibles y productos de industrias extractivas, que aumentó un 2,2%.

Si se analiza el comportamiento del año corrido, es decir, enero a noviembre de 2023, se tiene que las importaciones cayeron 19,6%, por los US$ 57.539,9 millones que se consolidaron.

Sin embargo, si se comparan las compras externas del país con las registradas en el referente pre pandémico (noviembre de 2019), se tiene que las importaciones en el país aumentaron 8,6%, siendo el segmento de combustibles y productos de industrias extractivas el de mayor incremento (28,6%).

De igual forma, si se compara el año corrido de 2023 con el de 2019 se evidencia un aumento del 18,3%. En lo corrido del año pasado se registraron fuertes caídas en la importación de grupos como café, té, cacao, especias y sus preparados (-36,5%), así como los materiales crudos no comestibles, excluyendo combustibles (-27,7%), maquinaria y equipo de transporte (-19,6%) y productos químicos y productos conexos (-19,5%).

“En noviembre de 2023, las importaciones de Colombia originarias de Estados Unidos participaron con 26,5% del total de las importaciones; le siguieron las compras externas desde China, Brasil, México, Alemania, Canadá e India”, detalla el DANE.

En cuanto a la balanza comercial, es decir, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones del país, se tiene que las importaciones siguen siendo más representativas, en US$ 762 millones, que las ventas externas de Colombia.

No obstante, hay que resaltar que esta balanza ha disminuido, pues en noviembre de 2023 la diferencia era de US$ 1.072 millones. En lo corrido del año la balanza comercial ha sumado US$ 9.356 millones, cifra que también es inferior a los US$ 13.785 millones consolidados de enero a noviembre de 2022.