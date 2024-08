Inflación en Colombia cerraría agosto en 6,38%

Este miércoles, la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) realizada por Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) dio a conocer las perspectivas y proyecciones de los analistas encuestados respecto a varios asuntos económicos claves, para el mes de agosto.

Estos son los principales resultados:

- Tasas de interés: los expertos esperan que la tasa de intervención del Banco de la República cierre el año en 8,5%. Para los meses de agosto y noviembre esperan que se ubique en 10,75% y 9,381%, respectivamente.

- Crecimiento económico: prevén una variación anual del PIB de 2,3% para el segundo trimestre de 2024 y 1,8% para el tercer trimestre de 2024. Para 2024 y 2025 esperan un crecimiento de 1,8% y 2,5%, respectivamente.

- Inflación: los analistas la estiman en 6,38% para finales del mes, en un rango entre 6,31% y 6,5%. Y que cierre el año en 5,7%, valores que se ubican por encima del rango meta del Banco de la República.

- Dólar: consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $4.024 y $4.100, con $4.062 como respuesta mediana. Para el cierre de 2024, esperan una tasa de cambio de $4.100.

- Petróleo: los analistas consideran que el precio del petróleo se ubicará en un rango entre US$ 79 y US$ 83, con US$ 80 como respuesta mediana. Para el cierre de 2024, esperan un precio de US$ 81,2.

- Factores para invertir: finalmente, las condiciones sociopolíticas y la política fiscal se mostraron como los aspectos más relevantes a la hora de invertir, al ser elegidos cada uno por el 28,1% de los analistas. Los factores externos y la política monetaria se ubicaron en segundo lugar, cada uno con 15,6% de la participación.