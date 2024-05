Inflación mensual de Argentina cayó a 8,8% en abril, pero registra un acumulado del 289% interanual

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina ha caído en 2,2 puntos porcentuales durante abril de 2024, situándose en el 8,8% mensual frente al 11% del mes anterior, según ha divulgado este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) del país rioplatense.

De esta forma, por primera vez en seis meses, la inflación mensual de Argentina alcanza cifras de un dígito. Asimismo, las cifras del Indec se aproximan a las proyectadas por ciertas consultoras independientes del país. Por ejemplo, Auram Valores estimó que el IPC de abril se hallaría entre el 9 y 9,5%. En una línea similar, C&T Asesores estimó que la inflación en el área metropolitana de Buenos Aires sería del 8,7% en abril.

Volviendo a las cifras oficiales del Indec, en términos interanuales, la inflación argentina ha aumentado al 289,4%, frente al 287,9% de marzo. A su vez, el avance acumulado en el primer cuatrimestre de 2024 fue de 65%.

El incremento inflacionario es notablemente inferior al registrado por el índice interanual en los meses anteriores. Aunque esto no impide que Argentina mantenga la inflación más alta de América Latina. Como muestra, Venezuela, aquejada hace algunos años por una hiperinflación, registró en abril una inflación mensual del 2,9%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas.

Por otro lado, en las calles, tanto comerciantes como consumidores afirman que pese al optimismo del gobierno, los precios se mantienen altos.

"No importa cuánto caiga la tasa de inflación, que es lo que todo el mundo dice, eso no se refleja aquí, porque fíjate bien, hay artículos que deberían haber bajado, pero no lo han hecho", declaró Sandra Boluch, una vendedora bonaerense de frutas y verduras de 50 años para Reuters.

Se trata de una tendencia que ha repercutido en toda la cadena de producción de su negocio desde los precios de las zanahorias y manzanas hasta el del combustible que usan los camiones de mercancías.

Por su parte, Eugenio Mari, economista jefe de la consultora Libertad y Progreso, reconoció que las medidas de austeridad fiscal de Milei tienen un efecto contraproducente en los salarios y la actividad económica. No obstante, la liberación gradual de los controles de cambio y la reducción de gasto público a largo plazo conllevarán una mejora económica.

"Una fuerte caída en los salarios reales implica una disminución en la demanda agregada, una disminución en el consumo y, obviamente, una disminución en la actividad económica. Pero lo interesante es que ahora, con la caída de la inflación, se abre la puerta para la recuperación de los salarios reales", declaró Mari para Reuters.

SUBIDA DE TARIFAS INFLUYÓ EN EL IPC

En términos específicos, el Indec señaló que los sectores que registraron un mayor aumento de precios fueron Vivienda, agua, electricidad gas y otros combustibles (35,6%), por las alzas recientes en tarifas de servicios básicos; Comunicación (14,2%), por aumentos en servicios de telefonía e Internet y finalmente, Prendas de vestir y calzado (9,6%), como consecuencia del cambio de temporada de verano a otoño/invierno.

Mientras que los dos rubros con menos variaciones en abril fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (5,5%) y Bienes y servicios varios (5,7%).

Cabe destacar que horas antes de conocerse el dato de abril, el presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que el país está "goleando" a la inflación, mostrando su optimismo ante la caída del índice de precios que se viene dando en los últimos meses. Hasta el momento, ni Milei ni Luis Caputo, su ministro de Economía, se han pronunciado sobre el informe del Indec.