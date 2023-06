Inversión directa de la UE en México tocó su punto más bajo en dos décadas

Las llegadas de Inversión Extranjera Directa (IED) de la Unión Europea (27) a México totalizaron US$ 2.464 millones en 2022, lo que supone una baja interanual de 69,4% y su menor nivel al menos desde 1999, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía de este país.

En particular, la economía de la Unión Europea se ha visto especialmente afectada por los efectos combinados de la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania.

En comparación con otras grandes economías, la Unión Europea se ha visto más impactada por su dependencia de las importaciones de energía, la proximidad a la zona en conflicto y la mayor exposición a las cadenas de valor del comercio y los productos financieros.

En cuanto al comercio de la Unión Europea con México, sus exportaciones de productos fueron de US$ 49.111 millones en 2022, un avance de 30,3% sobre 2021, según datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

A la inversa, las exportaciones mexicanas a la Unión Europea se cifraron en US$ 29.918 millones en el año pasado, un aumento interanual de 17,6%.

En abril de 2020, la Unión Europea y México finalizaron las negociaciones técnicas en materia de contratación pública, que eran las únicas pendientes tras la conclusión en 2018 del acuerdo de principio sobre la parte comercial del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México modernizado.

Los textos definitivos del acuerdo están siendo revisados. Cuando hayan entrado en vigor, se prevé que este acuerdo sustituya al que continúa vigente desde julio de 2000.

En 2022, en el comercio bilateral, las exportaciones de México fueron principalmente de autos (US$ 6.154 millones), petróleo (US$ 3.620 millones), instrumentos y aparatos médicos (US$ 2.140 millones), aparatos ortopédicos (US$ 1.294 millones) y teléfonos (US$ 1.198 millones).

Al mismo tiempo, las exportaciones de la Unión Europea al mercado mexicano estuvieron dominadas por autopartes (US$ 3.565 millones), ciertos aviones (US$ 1.934 millones), aceites de petróleo excepto crudo (US$ 1.887 millones), autos (US$ 1.555 millones) y acumuladores eléctricos (US$ 1.538 millones).

La Unión Europea, como bloque, sigue siendo el principal comerciante mundial de bienes y servicios del mundo.

Al igual que otras economías desarrolladas, la Unión Europea depende mucho del sector de los servicios como principal componente de su economía, ya que representa 73% del valor añadido bruto.

El crecimiento del comercio de servicios también ha aumentado en importancia en los últimos años, a medida que han ido disminuyendo los obstáculos internos y externos al comercio de servicios.

La contribución de los servicios como insumos al sector manufacturero y a la transformación digital ha aumentado el peso de los servicios en la Unión Europea en los últimos años.