Inversión pública de México incrementa 5% y mantiene recuperación

El gobierno federal erogó recursos por 172 mil 356.1 millones de pesos en inversión física durante el primer trimestre del año, un incremento real de 5.0% frente al mismo periodo de 2022, cuando se destinaron US$ 8.500 millones a este rubro.

El gasto en inversión física fue superior en 5.0% real, lo que obedece fundamentalmente a las mayores erogaciones en la inversión física directa del gobierno federal y de Pemex que registraron crecimientos reales de 56.2 y 16.2% real, respectivamente”, dijo la Secretaría de Hacienda en su Informe de Finanzas Pública.

La dependencia detalló que la inversión impulsada, que considera la inversión presupuestaria más la inversión financiada, esto es, los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas) que permiten complementar la infraestructura pública, sumó US$ 9.528 y fue superior a la del año anterior en 4.8% en términos reales.

Mientras que los recursos para inversión financiada ascendieron a US$ 2,7 millones, mismos que se orientaron a apoyar proyectos de generación, transmisión y transformación de energía eléctrica en diversas zonas del país.

De acuerdo con los datos de la dependencia, por rubros, la inversión física presupuestaria para el sector energético fue de US$ 3.806, un crecimiento de 14%; en comunicaciones y transportes se erogaron recursos por un poco mas de US$ 500 millones, que representó un alza de 18.5%, y en abastecimiento, agua potable y alcantarillado los recursos para inversión ascendieron a US$ 193 millones, que representó un repunte de 97.2%.

Por el contrario, para educación se destinaron US$ 11,2 millones, una caída de 0.6% y para salud US$ 114,3 millones, un retroceso de 35% comparado con el primer trimestre del año pasado.

La inversión pública continuó en aumento durante el primer trimestre del año, con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento económico. La inversión física directa se incrementó significativamente en un 19.9% en términos reales, en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Esto contribuyó a aumentar la capacidad productiva y el desarrollo del país”.

Si bien los montos de inversión física de los primeros tres meses del año son superiores al mismo periodo de hace un año, lo cierto es que es menor a lo que se tenía presupuestado erogar.