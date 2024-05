Inversión pública de Perú continúa en ascenso tras crecer 7,27% en marzo

La inversión pública en Perú alcanzó una ejecución de 3.875 millones de soles (US$ 1.014 millones) en abril de este año, registrando un crecimiento de 7,27% frente a lo observado en el mismo mes de 2023 (3.613 millones de soles o US$ 945 millones), según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas peruano (MEF).

La trayectoria de la inversión pública en lo que va del presente año es la siguiente: enero (136,9%), febrero (38,1%) y marzo (8,62%).

El Gobierno nacional sumó 1.408 millones de soles (US$ 368 millones) de inversión pública en abril último, reportando un retroceso de -7,27% con relación a similar mes de 2023, cuando alcanzó los 1.528 millones de soles (US$ 399 millones).

En tanto, la inversión pública en los gobiernos regionales llegó a 1.034 millones de soles (US$ 270 millones) en abril de este año, registrando un avance de 52,94% respecto a igual mes de 2023, cuando llegó a los 676 millones de soles (US$ 176 millones).

Mientras que la inversión pública en los gobiernos locales alcanzó los 1.432 millones de soles (US$ 374 millones) en abril del presente año, avanzando 1,71% frente a similar mes de 2023, cuando sumó los 1.408 millones de soles (US$ 368 millones).

ANTECEDENTES

Cabe recordar que la inversión pública de Perú alcanzó una ejecución de 50.217 millones de soles (US$ 13.138 millones) durante 2023, un incremento de 8,8%, respecto al año anterior. Ciertamente, en 2022 llegó a los 46.592 millones de soles (US$ 12.189 millones), lo que representa un 20% más que en 2021, cuando sumó 39.102 millones de soles (US$ 10.230 millones).

Durante 2020, año de la pandemia, la ejecución de la inversión pública alcanzó los 28.330 millones de soles (US$ 7.411 millones); mientras que llegó a 32.288 millones de soles (US$ 8.447 millones) en 2019, cifra que superó al monto alcanzado en 2018 (32.284 millones de soles o US$ 8.446 millones).

Asimismo, la inversión pública peruana se recuperó en 2017 y creció 8,7%, después de dos años de retroceso, tras situarse en 28.406 millones de soles (US$ 7.431 millones). La ejecución de la inversión pública sumó 31.608 millones de soles (US$ 8.269 millones) en 2014, pero luego se redujo a 30.609 millones de soles (US$ 8.008 millones) en 2015 y a 27.205 millones de soles (US$ 7.117 millones) en 2016.