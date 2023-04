¿La caída de los bancos en Estados Unidos impulsa al Bitcoin?

Cuando la semana pasada Elon Musk decidió cambiar el ícono de Twitter desde el tradicional pajarito azul de los tiempos de Jack Dorsey por su meme preferido de Dogecoin, esta criptomoneda momentáneamente retomó valor global.

Pero para el mercado eso no pasa de ser una distorsión del momento que no representa realmente el valor detrás de las criptomonedas o criptoactivos.

La noticia real es que Bitcoin ha vuelto a subir por sobre los US$ 30.000, tras sus mínimos históricos de US$ 15.782, registrados el 21 de noviembre de 2022 debido, entre otras cosas, a escándalos como el de los traders FTX y Binance.

“El 11 de abril, el bitcoin superó la marca de US$ 30.000 por primera vez desde junio de 2022 tal y como esperaban los analistas. Esto fue impulsado por las apuestas sobre políticas monetarias más flexibles que han hecho que las criptomonedas se destaquen este año en medio de la incertidumbre bancaria. El bitcoin ha subido un 82% desde el 31 de diciembre, superando cómodamente la ganancia del 19% del índice tecnológico Nasdaq 100”, indica a AméricaEconomía Nicolás Jaramillo, cofundador de Arch.Finance, empresa chilena dedicada a la inversión en criptomonedas.

Jaramillo cree que son dos los principales motivos de este nuevo rally de Bitcoin y las criptomonedas.

“El primero de los motivos es que la crisis bancaria que estalló en Estados Unidos en marzo va a generar que la Reserva Federal haga una pausa en los aumentos de tasas, y esto a su vez, produce en el bitcoin que el token pueda ganar con tasas de interés reales más bajas. El segundo motivo es más de fondo: Bitcoin se crea el 2009 como respuesta a la crisis financiera subprime y a la necesidad de contar con un sistema financiero paralelo que no descansará en la banca tradicional. Con la caída de los bancos en Estados Unidos esa necesidad vuelve a hacerse presente y algunos inversionistas han buscado refugio en las criptomonedas ", enfatiza.

El analista senior de FxPro, Alex Kuptsikevich, en tanto, destaca que este máximo, el primero en 10 meses, no puede calificarse como rally, ya que al miércoles 12 el precio ya había bajado de los US$ 30.000l, perdiendo 0,4% en 24 horas.

“El mercado cripto ha perdido más de 1,2% en el mismo período hasta US$ 1.22 trillones. Los traders están apurándose por asegurar ganancias por el reciente rally entre preocupaciones sobre la volatilidad que se viene, según las cifras de ese miércoles respecto de la inflación en Estados Unidos”, explica en su análisis Kuptsikevich

Según CoinShares, firma de gestión de activos digitales, las inversiones en criptomonedas aumentaron US$ 57 millones la semana pasada, la tercera semana consecutiva de entradas. Las inversiones en Bitcoin aumentaron US$ 56 millones, las de Ethereum US$ 0,6 millones, las de Uniswap $0,5 millones y en el caso de Polkadot $0,4 millones.

A pesar del sentimiento positivo de los inversionistas, los volúmenes de negociación de la semana bajaron en US$ 970 millones. “La misma tendencia se observó en el mercado de intercambio global de BTC, donde los volúmenes de negociación de la semana fueron solo el 25% del promedio desde principios de año”, señaló Coinshares.

Así las cosas, en análisis de FxPro es que el dólar estadounidense se dirige a un "colapso absoluto" que impulsará fuertemente el crecimiento de Bitcoin. Sus palabras fueron tomadas de Larry Lepard, fundador de Equity Management Associates. En su opinión, un suministro ajustado de 21 millones de criptomonedas le daría a BTC una ventaja clave sobre el oro y desempeñaría un papel importante en su crecimiento parabólico a largo plazo".

UN TEMA DE CONFIANZA

Lo que preocupa de partida es que la tecnología y transacciones detrás de Bitcoin no son invulnerables.

Recientemente, la firma de ciberseguridad Kaspersky alertó sobre el malware Clipper que se contagia por el uso del navegador Tor. Con este, la víctima descarga, sin saberlo, una versión infectada desde un sitio falso que impide que las soluciones de seguridad no puedan detectar cualquier malware. Así se han detectado más de 15.000 ataques en transacciones con criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin o Monero.

Estos incidentes se han producido en, al menos, 52 países de todo el mundo, afectando principalmente a usuarios Estados Unidos, Alemania, Uzbekistán, Bielorrusia, China, Países Bajos, Reino Unido y Francia, con pérdidas de al menos US$ 400.000 en lo que va de año.

Por otra parte, la revista de negocios estadounidense Fortune, ha compilado su primer ranking de las 40 principales empresas de criptomonedas en ocho categorías: Crypto 40. En la categoría de protocolo, el Bitcoin dio paso a Ethereum.

Según la firma de analítica de criptomonedas, Messari, Cardano como plataforma pública de criptomonedas superó a Bitcoin y Ethereum en volumen de transacciones de blockchain. Sin embargo, está muy por detrás de BTC y ETH en el número de direcciones activas.

Así las cosas, es difícil proyectarse en general en el mundo cripto más allá de un mes o siquiera una semana.

“Para esta clase de activos es muy difícil hacer proyecciones y sobre todo a corto plazo, sin embargo, si la necesidad de tasas bajas se mantiene y la economía da muestras de moderación, podemos esperar que estos valores se mantengan. A comienzos de año, hicimos una encuesta a varios operadores e inversionistas del ecosistema y el valor esperado de Bitcoin para fin de año era de US$ 30.000 por lo que no vemos que el precio siga creciendo a esta velocidad en lo que queda de 2023”, añade Jaramillo.

Nuevamente el gran tema es, ¿por qué la oscilación? Y ¿por qué la falta de confianza de buena parte de los economistas en los criptoactivos?

Para el founder de Arch.Finance, esto se debe a que esta clase de activos es muy joven aún. Y eso hace que todavía presente grandes volatilidades.

“Sin embargo, en los datos se puede ver que la volatilidad anual ha caído a la mitad comparado con lo que era hace cinco años. Con respecto a lo que mencionan personajes importantes del mundo financiero y económico nacional, tiendo a pensar que existe un desconocimiento de la tecnología y cómo funcionan estos activos ya que no concuerdan con lo que vemos en el desarrollo que está teniendo a nivel mundial”, reafirma.

El tema es si existirá la confianza para seguir invirtiendo en ellos, ya sea por necesidad o especulación

Al respecto, Jaramillo recuerda que un elemento fundamental de esta clase de activos es que es una inversión a largo plazo, “donde debemos tener la capacidad financiera para no contar con este capital en el corto plazo. Es por esto por lo que se recomienda invertir un porcentaje menor del patrimonio de las personas ya que de esta manera pueden mantener la inversión por un tiempo mayor”, precisa.

Y es que las nuevas tecnologías son intimidantes. Hasta que se conocen mejor, aunque hay gente que nunca confiará en ellas, opina un editorial reciente de Fortune.

Para probar su punto, cita un análisis del Centro de Investigación Pew, que indica que aquellos que han invertido en criptomonedas (alrededor de una sexta parte de los adultos estadounidenses, que tienden a ser hombres más jóvenes y ricos) tienen más probabilidades de encontrarlo confiable.

En tanto que los estadounidenses de 50 años o más tienen menos probabilidades de confiar en las criptomonedas, al igual que las mujeres.

Y si bien Fortune reconoce que la trayectoria de Bitcoin es ascendente en este momento, no considera que sea necesariamente una expresión de confianza en esta criptomoneda como tal, y que “probablemente tenga más que ver con la expectativa de que los bancos centrales dejen de subir las tasas de interés”.

Adicionalmente, hay toda una gama de personas que se ven compelidas a usar Bitcoin debido a que viven en países como Venezuela o Argentina, con mucha inflación y buscan un activo de refugio, recuerdan desde Arch.Finance

“Uno de los principales casos de uso de Bitcoin es la reserva de valor que se puede acceder a un mercado global y descentralizado que opera las 24 horas del día y los siete días de la semana. Es por esto por lo que, muchas personas utilizan Bitcoin como un activo refugio frente a la volatilidad de su moneda y una creciente inflación”, agrega Nicolás Jaramillo.

El trader considera que Bitcoin seguirá manteniendo su atractivo para antiguos y nuevos usuarios, y en este último caso, debe ser sobre la base de la educación.

“Todavía existe un gran desconocimiento. Mucha gente cree que todas las criptomonedas son iguales y tienen la misma propuesta de valor, sin embargo, es absolutamente lo contrario (…) Se está desarrollando una economía sobre blockchain [con lo que llamamos Web3] y eso es un mundo nuevo para todos nosotros. Esto es equivalente a lo que era internet en la década de los noventa y solo entendiendo la tecnología vamos a poder ser parte de ella” finaliza.