La oportunidad de Argentina ante el fenómeno “Swiftonomics”

Entre el 24 y 27 de agosto de 2023, la Ciudad de México no solo fue testigo de los primeros conciertos de la cantante estadounidense Taylor Swift en el país azteca, sino también del impulso que la artista dio al consumo mexicano.

Y es que el denominado “Swiftonomics”, concepto como se identifica a la economía desarrollada alrededor de los conciertos en vivo que Taylor Swift ha dado como parte de “The Eras Tour”, se hizo sentir más fuerte que sus mejores hits. Según estimaciones de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), las cuatro fechas del concierto en México habrían inyectado más de US$ 56 millones a la economía mexicana.

A escasos días del desembarco de Taylor Swift -que cuenta con un patrimonio neto total de US$ 1.100 millones- en Argentina, surge la interrogante si el “Switftonomics” podrá hacer rugir también a la economía local.

Considerando sus más de 100 millones de oyentes mensuales, su debut en la región, tras su intento fallido en 2020 debido a la pandemia por el COVID-19, sería un importante ingreso para la tierra del tango que, junto a México y Brasil, son los únicos países donde actuaría. Además, es el destino preferido de los extranjeros porque llegan a gastar 59% menos en productos básicos dada la crisis económica del país, según Bloomberg.

De acuerdo con Lisa Yang, analista de Goldman Sachs Group, en su informe anual titulado "Music in the air", los conciertos son considerados un lujo asequible en tiempos de crisis, como bien se evidencia en los costos de las entradas para presenciar a la 12 veces ganadora del Grammy. En México, con precios oficiales que oscilan entre los US$ 51,6 y US$ 576,5, la plataforma Ticket Master sufrió un colapso ante a la presión que ejercieron 2,4 millones de personas que intentaron hacer la compra para un total de 300.000 entradas disponibles durante la preventa oficial, según informó la misma empresa.

Asimismo, en Argentina las entradas tenían un costo entre 16.000 (US$ 174,3) y 75.000 pesos argentinos (US$ 817,2), excluyendo impuestos. Los fans argentinos agotaron en una hora y 15 minutos las 24.000 butacas disponibles en la primera fase de venta para dos shows.

Son estos precios, y la reventa de las entradas por hasta 30 veces más su valor original, que varios extranjeros evaluaron la alternativa de viajar a una de las ciudades latinoamericanas en las que se presentará, dado el ahorro que implicaba. Por ejemplo, el vuelo más económico de Nueva York (Estados Unidos) a Buenos Aires (Argentina) tiene un precio de US$ 849 que se le suma al precio de la entrada de US$ 174,3 y da un total de US$ 1.023 que resultarían más económicos para los estadounidenses que un boleto básico de reventa (US$ 1.500). Además, a medida que sube la inflación de Argentina, que alcanzó los 103,2% el mes pasado, los tipos de cambio también suben, mientras que las cuotas de pago en pesos se mantienen fijas.

Con respecto a la estadía en Argentina, si se busca economizar la mejor opción serían los dormitorios compartidos de hostales que cuestan entre US$ 6 a 8 por noche en Buenos Aires, Mendoza y la zona del centro del país, mientras que el camping en parques nacionales está entre US$ 4 y US$ 5 por espacio. Sin embargo, si se busca una habitación privada, ésta podrá separarse pagando US$ 30 y US$ 41 en Airbnb. Asimismo, un desayuno clásico compuesto por una medialuna y una taza de café, puede costar US$ 2, mientras que en los restaurantes ofrecen pastas, milanesas y lomos desde US$ 7 Por otro lado, para el traslado por Buenos Aires el subte es el servicio más económico, donde la tarjeta cuesta US$ 2 y cada viaje US$ 0,22.

Debido a que el fandom para estos conciertos se organiza también con una vestimenta particular haciendo alusión a las eras de la cantante, desde su álbum Taylor Swift hasta Midnight, además de su proyecto friendship bracelets —intercambio de pulseras hechas a mano—, en redes sociales los swifties han atestiguado haber gastado en suma desde US$ 1.655 en total (incluyendo la entrada).

La también productora, directora, actriz y empresaria ha sido incluida por la Reserva Federal estadounidense (Fed) en su último 'Libro Beige' por el impacto del llamado 'efecto Swift' en el consumo privado. Las estimaciones globales apuntan a que la cantante podría recaudar un total de US$ 4.600 millones con su primera gira mundial en cinco años, una cifra superior al PIB de 35 países, según estimaciones del Common Sense Institute.

Queda comprobado que los fanáticos son capaces de todo por sus artistas favoritos y Taylor Swift no es la excepción. El boom económico que genera es tangible y, en el caso argentino sería un importante impulso para levantar su ya bastante golpeada economía.