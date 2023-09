Las exportaciones de México suman cuatro meses de crecimiento sostenido

México incrementó en agosto sus exportaciones de productos por cuarto mes consecutivo, con un alza interanual de 3,8% tanto en el mes como en forma acumulada, informó este miércoles el Inegi.

Por el contrario, las importaciones mexicanas hilaron tres caídas seguidas a tasa anual, con un descenso de 4,3% en agosto y una baja de 0,5% durante los ocho primeros meses de 2023.

Con ello, las ventas externas del país fueron de US$ 52.359,9 millones en agosto, mientras que las importaciones se cifraron en US$ 53.737 millones, con un déficit de US$ 1.377,1 millones.

Las exportaciones fueron impulsadas sobre todo por el sector automotriz, el cual registró un avance de 11% en agosto sobre el mismo periodo del año anterior.

Del lado negativo, destacaron las ventas foráneas petroleras, con un descenso de 4,6% interanual.

Con cifras ajustadas por estacionalidad, las exportaciones totales de mercancías observaron en agosto una reducción mensual de 0,31%. Esta se originó de una disminución de 0,93% en las exportaciones no petroleras y de un alza de 11,39 % en las petroleras.

En cuanto a las importaciones, las de bienes de consumo crecieron 7,5% y las de bienes de capital aumentaron 18,2%, pero las de bienes intermedios disminuyeron 8,6%, medidas agosto contra agosto.

Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales mostraron un incremento mensual de 1,48%, que fue reflejo de crecimientos de 0,83% en las importaciones no petroleras y de 9,14% en las petroleras.

Por tipo de bien, con el mismo ajuste, se presentaron avances mensuales de 5,82% en las importaciones de bienes de consumo, de 0,83% en las de bienes de uso intermedio y de 0,12% en las de bienes de capital.

En el mismo mes y sin ajuste estacional, las exportaciones de productos manufacturados ascendieron a US$ 47.155 millones, lo que representó un avance de 4,3% a tasa anual.

Los avances más importantes se observaron en las exportaciones de equipo profesional y científico (24,8%), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (19,6%), de productos metálicos de uso doméstico (16,6%), de productos automotrices (11%) y de productos textiles, artículos de vestir e industria del cuero (5,4%).

A su vez, el alza anual de las exportaciones de productos automotrices fue resultado de aumentos de 13% en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de 1,5% en las dirigidas a otros mercados.

En agosto, el valor de las exportaciones petroleras fue de US$ 3.042 millones. Este monto se integró por US$ 2.630 millones de ventas de petróleo crudo y por US$ 413 millones de exportaciones de otros productos petroleros.

Al mismo tiempo, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en US$ 76,29 dólares por barril, cifra mayor en US$ 5,60 con respecto a la del mes previo, pero inferior en US$ 10,11 a la de agosto de 2022.

El volumen de crudo exportado se ubicó en 1.112 millones de barriles diarios, nivel superior al de 1.070 millones de barriles diarios de julio y al de 0.931 millones de barriles diarios de agosto de 2022.

El valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras, en el octavo mes del año en curso, fue de US$ 1 388 millones, monto que implicó una caída anual de 0,1%.