Low-cost argentina Flybondi dejará de volar ante restricciones de dólares

Esta vez, la crisis de divisas que vive Argentina ha golpeado a la aerolínea de bajo costo, Flybondi, que este martes anunció la cancelación de al menos 22 vuelos al no tener autorización del Gobierno para girar pagos en dólares al exterior.

Ante esto, la compañía se ha visto imposibilitada de arrendar dos de los aviones para su flota, los cuales forman parte de la empresa de leasing Air Castle. Estas dos bajas representan una contracción forzada de la capacidad.

La paralización de los dos B737-800 ha originado la reprogramación de 10 vuelos y se estima que esta decisión afecta los viajes de más de 5.500 personas. Según datos de Aviacionline, las aeronaves afectadas son las que tienen los registros LV-KDQ y LV-KDR.

A través de un comunicado a pasajeros, la Flybondi no descartó más cancelaciones y demoras en el servicio si la situación no se normaliza. "Actualmente, existen medidas oficiales que son restrictivas para las empresas que necesitan acceder a moneda extranjera para realizar pagos al exterior. En Flybondi contratamos varios servicios especializados afuera y que se pagan en dólares. Para poder hacerlo debemos pedir autorización periódicamente, pero en los últimos dos meses no recibimos las aprobaciones”, explicó la empresa en el docuemnto.

Y es que esta agravada escasez de divisas que arrastra el país suramericano es una muestra de cómo los factores externos impactan directamente a los usuarios. De esta forma se evidencia que las decisiones políticas del gobierno de Alberto Fernández y los controles excesivos al tipo de cambio, no solo encarecen el costo de vida de los ciudadanos, sisno que también ponen en riesgo a las empresas y la generación de empleo.

De acuerdo con el portal Aeronaves.com, el principal problema de Flybondi radica en la burocracia estatal trasandina para girar dólares estadounidenses. Mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (SIRASE), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estudia el cumplimiento fiscal y la capacidad económica de las personas y empresas que realizan pagos al exterior por servicios contratados.

Flybondi en el mercado argentino

Actualmente, la aerolínea viene realizando todas las acciones requeridas por los organismos. La directiva confía en que la situación se solucione de forma rápida y favorable, según el comunicado de la empresa.

Según la revista Fortuna, Flybondi posee el 21% de cuota del mercado doméstico de Argentina y transporta más de 300.000 personas al mes. Bajo esta premisa, desde hace un año y medio está emprendiendo un plan de inversión y estima que en los próximos dos años generará directa e indirectamente un aporte de US$ 420 millones a las actividades productivas de Argentina y América Latina.

Flybondi lleva operando en suelo argentino desde hace más de cinco años y actualmente, cuenta con 23 rutas operativas: 16 domésticas desde y hacia Buenos Aires. Otras rutas incluyen 4 interprovinciales y 3 internacionales a Brasil. Cuenta con un equipo de más 1.300 colaboradores a nivel nacional y más de 21.500 empleos indirectos.