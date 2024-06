A mayo de 2024, el mercado de M&A de Latinoamérica ha caído 26%

El mercado transaccional de América Latina ha registrado hasta mayo un total de 996 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de US$ 26.000 millones, según el más reciente informe de TTR Data y Datasite.

Estas cifras implican un descenso del 26% en el número de transacciones y del 25% en su importe, con respecto a mayo de 2023.

En cuanto a mayo, se ha registrado en el mes un total de 149 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de US$ 6.157 millones.

Brasil lidera en número de transacciones

Según datos registrados hasta el mes de mayo, por número de transacciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 592 transacciones (con un descenso del 29%) y con un descenso del 3% en el capital movilizado (US$ 16.129 millones). Le sigue en el listado México con 130 transacciones (un descenso del 16%) y un decrecimiento del 68% de su importe (US$ 3.189 millones), con respecto a mayo de 2023.

Por su parte, Chile descendió, con 113 transacciones (una disminución del 33%) y con un descenso del 71% en el capital movilizado (US$ 2.371 millones). Colombia también bajó, con 105 deals (un descenso del 2%) y una disminución del 8% en el capital movilizado (US$ 2.189 millones), en términos interanuales.

Entretanto, Argentina subió un lugar, es el único país con resultados positivos en el mercado transaccional, y presenta 66 transacciones (no obstante, disminuye un 20%) y registra un aumento del 235% en su capital movilizado (US$ 3.053 millones). En último lugar, Perú disminuye su actividad y registra 48 transacciones (un descenso del 16%), con un descenso del 65% en su importe (US$ 1.342 millones).

En el ámbito cross-border, se destaca en mayo el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Europa y Norteamérica, donde se han llevado a cabo 26 y 22 transacciones, respectivamente.

Por su parte, las compañías que más han realizado transacciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 172 y 106 deals, respectivamente.

Private equity, venture capital y asset acquisitions

En mayo de 2024, se han contabilizado un total de 71 transacciones de private equity por US$ 2.232 millones, lo cual supone una tendencia a la baja en el número de transacciones (-6%) y un aumento del 24% en su capital movilizado, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el segmento de venture capital ha contabilizado en los cinco primeros meses del año un total de 252 transacciones con un importe agregado de US$ 1.928 millones, lo que implica una variación negativa del 35% en el número de transacciones y un aumento del 17% en su importe, en términos interanuales.

En el segmento de asset acquisitions, hasta mayo se han registrado 175 transacciones, por un valor de US$ 3.708 millones, lo cual representa un aumento del 5% en el número de transacciones y un alza del 17% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2023.

"En 2024, las expectativas del mercado en México y América Latina son buenas, ya que parece haber consenso en el hecho de que las tasas de interés deben empezar a bajar hacia finales de año. Este fenómeno probablemente genere buenas expectativas, posibilidades de apalancar un poco más las transacciones de M&A y, por parte de los compradores, ser algo más flexibles en elevar valuaciones, lo que podría llevar a mayores cierres. Este efecto seguramente se detonaría en el último trimestre del año, por lo que durante el tercer trimestre el volumen de cierres no sería tan alto", concluyó Alexander von Griesheim, socio de 414 Capital Rión.