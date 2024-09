México: Comce advierte que la inversión china en el país está subregistrada

El Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) destacó que las empresas chinas han incrementado sus inversiones en México, pero con un subregistro en las estadísticas oficiales.

Sergio Ley, presidente de la sección de Asia y Oceanía del Comce, consideró que algunas fuentes trianguladas de las inversiones chinas en México son Hong Kong y paraísos fiscales como las Islas Caimán.

En el primer semestre de 2024, México captó US$ 235,1 millones de Inversión Extranjera Directa (IED) de la República Popular de China.

De esa cantidad, sólo US$ 10,4 millones corresponden a nuevas inversiones, mientras que US$ 116,7 millones son reinversiones y US$ 108 millones, cuentas entre compañías.

Pero esos montos no coinciden con la llegada de nuevas plantas a los parques industriales o las encuestas empresariales relacionadas con la relocalización (nearshoring).

Por ejemplo, en una reciente encuesta realizada por Venture Outsource y The New York Times, a la pregunta de ¿a dónde se trasladarían las empresas estadounidenses desde China?, 25% de las firmas consultadas respondió que al Sureste de Asia y la segunda opción fue México, con 11%, seguida del Subcontinente Indio, con 8 por ciento.

Esta última región comprende los países de India, Pakistán, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, y, en algunos contextos, Bután y Maldivas.

Ley comentó que hay mayores inversiones chinas en comparación con los datos de la Secretaría de Economía y que principalmente se trata de nuevas plantas productivas de partes y componentes automotrices.

Pero acotó que también hay otros factores que impiden un mayor flujo de inversiones desde China a México.

“No es posible que saques de raíz lo que ya está sembrado; muchas empresas no se han salido de China porque les interesa el mercado chino. Habrá empresas que les interesa salir de un país, pero para establecer una sucursal (sic)”, dijo.

Ley dijo que uno de los mayores beneficiados de la relocalización de las inversiones chinas es Vietnam, por estar cerca de las zonas de producción de Asia.

Los datos de la Secretaría de Economía indican que México captó 159 millones de dólares de IED originaria de la República Popular de China en 2023.

NUEVOS ACUERDOS

En 2022, México continuó celebrando acuerdos bilaterales con otros países. En septiembre, durante la décima reunión del Grupo de Trabajo de Alto Nivel con China, las partes firmaron acuerdos de cooperación para la inversión en desarrollo de tecnologías verdes y economía digital.

Aunque ambas naciones se han rezagado en pactar la modernización de un Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones (APPRI), que mantienen vigente.

México compite por la inversión extranjera con muchos otros países, entre ellos China y naciones de Europa central y oriental. El gobierno mexicano cree que podrá mantener un acceso continuo a la inversión extranjera en los próximos años.

Ley resaltó el crecimiento de la competitividad de China en materia tecnológica y que ese país asiático es el segundo socio comercial de México.

"Tenemos que tomar una postura inteligente porque nuestro segundo socio comercial es China y va a ser el mercado más importante del mundo en un futuro. Hay que manejarse con inteligencia, no podemos poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos, pero no se debe limitar nuestro comercio con otros países", dijo.