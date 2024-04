México necesita un regulador bancario más "agresivo"

Al señalar que la regulación en México es 3,5 veces más costosa que en Estados Unidos, Alfonso Romo, presidente honorario de Vector Empresas, sostuvo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene que ser “mucho más agresiva” para tener mercados financieros más desarrollados y menos onerosos.

Necesitamos “una CNBV que esté viendo lo que México puede aprovechar, que se adecúe, que se agilice, que se modernice y que vea para adelante”, dijo en conferencia con motivo del festejo del 50 aniversario de Vector Casa de Bolsa.

Por ello, sostuvo, que es importante reflexionar cómo está la regulación mexicana en comparación con las mejores prácticas de otros países, ello contribuirá a que el sistema financiero esté preparado para lo que viene, ya que México necesita ser competitivo ante el desarrollo de la inteligencia artificial y las oportunidades del nearshoring.

“El sector financiero se tiene que preparar para lo que viene y el país necesita modernizarse más rápido, es complejo por la cultura. Los mexicanos somos conservadores y se ve en el perfil de las empresas, con pocas inversiones tecnológicas”, mencionó el exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República del gobierno de López Obrador.

"El reto que siempre hemos mencionado es tener la mejor gente posible, con un conocimiento del sector financiero a nivel global, estar consciente en donde está México comparado con otros países para poder avanzar en lo que no hemos avanzado", agregó.

Resaltó que el país tiene grandes oportunidades enfrente, como aprovechar el nearshoring o el friendshoring.

Pero también avanzar en temas de inteligencia artificial, ya que los países están definiendo la inteligencia artificial como de seguridad nacional. “País que no tenga una independencia tecnológica o que no tenga la agresividad para comprar o para acceder tecnología está muerto”, alertó.

En este rubro México está en el lugar 51, incluso por debajo de Chile, por ello, enfatizó, como país y como sector empresarial se necesita ser mucho más agresivo.

"Como sector empresarial tenemos que ser muy creativos para ver cómo acceder o cómo vamos a traer esa tecnología para que México tenga una posición fuerte en inteligencia artificial", recalcó.

Pero el país necesita que la actitud del gobierno sea también “muy agresiva” para no “no quedarse atrás”.

El apetito de inversión está, y dio datos. México en el 2020, y en los últimos años del sexenio pasado, recibió una inversión extranjera directa entre US$ 28.000 y 30.000 millones, en 2023 ascendió a US$ 36.000 millones y para este año se estima alcance los US$ 40.000 millones, de acuerdo con el área de inversión en Vector Casa de Bolsa.

“Si todo el país se adecua, se moderniza y se abre, y realmente tenemos la capacidad y deseo, podemos llegar a US$ 50.000 o 60.000 millones. El potencial de México es grande”, dijo el empresario.

En su intervención, Edgardo Cantú, director general de Vector Casa de Bolsa, dijo coincidió que un reto, que incluye a las intermediarias bursátiles, es que cómo la CNBV, un órgano que regula, sanciona y supervisa al sistema financiero, también puede proporcionar las herramientas para que crezcan los mercados.

En este sentido, el mercado bursátil mexicano sigue careciendo de inversionistas y empresas colocando acciones, por el contrario, hay algunas que se deslistan ante la falta de incentivos, altos costos, así como poca profundidad o liquidez de mercado.

Edgardo Cantú consideró que las casas de Bolsa también tienen que ser ese motor para el financiamiento, poner al público nuevas alternativas para captar la inversión y encauzarla a proyectos de inversión en el país azteca.

"Lo que estamos enfrentando requiere de un perfil diferente. Necesitamos una actitud diferente para poder aprovechar lo que tenemos. México debe cambiar de actitud", dijo Alfonso Romo.