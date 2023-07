México se consolida como el principal socio importador de Estados Unidos

México batió récord en su participación en el total de importaciones de productos a Estados Unidos de enero a mayo de 2023, con 15,4%, informó este jueves la Oficina del Censo.

Además, México se mantuvo como el primer socio comercial de esa nación y su primera fuente de compras externas.

Las exportaciones de mercancías de México a su vecino del norte fueron de US$ 194.947 millones en los cinco primeros meses del año actual, lo que supone un aumento 5,6% interanual.

Por el contrario, los otros dos socios principales de Estados Unidos tuvieron caídas en ese mismo indicador: China registró un descenso de 24,3%, a US$ 168.631 millones, y Canadá tuvo una baja de 3,2%, a US$ 175.494 millones.

De ese modo, la cuota de mercado de México en las importaciones estadounidenses superó a la de China (13,4%) y Canadá (13,9%).

En términos regulatorios, Estados Unidos da preferencia a su comercio intrarregional. A nivel global, tienen 14 acuerdos de libre comercio vigentes con 20 países. El principal avance desde 2018 fue la conclusión y aplicación del acuerdo revisado con Canadá y México (T-MEC), que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Fue la primera vez que Estados Unidos modificó o actualizó de manera exhaustiva un acuerdo de libre comercio vigente.

Retrospectivamente, México alcanzó su más alta participación en el total de importaciones estadounidenses de bienes en 2019, el año previo a la pandemia de Covid-19 (14,3%), mientras que la mayor rebanada de China llegó a tener un tamaño mucho mayor (21,6%, tanto en 2015 y 2017).

A su vez, el mejor resultado de Canadá en la última década ocurrió en 2014, cuando fue de 14,9%.

En los últimos cuatro años, Estados Unidos también modificó sus Acuerdos de Libre Comercio suscritos con Corea del Sur y Marruecos. No se modificaron otros acuerdos, aunque Estados Unidos, de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC), sigue dialogando con sus asociados en acuerdos comerciales acerca de cuestiones relativas a la aplicación, las disposiciones laborales y ambientales y otras cuestiones relacionadas con el buen funcionamiento de los acuerdos.

En los últimos años, Estados Unidos ha anunciado o entablado negociaciones para concertar nuevos acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, Reino Unido y Kenia, pero al día de hoy todavía no han concluido.

A mediados de 2022, la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, estaba revisando los objetivos de las negociaciones con Reino Unido emprendidas por la Administración anterior.

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) está examinando además con el gobierno de Kenya los siguientes pasos para estrechar la relación de comercio e inversión entre los Estados Unidos y Kenia. La Administración actual no tiene negociaciones en curso sobre un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

De enero a mayo del año en curso, Estados Unidos exportó productos a México por un valor de US$ 133.163 millones, a Canadá por US$ 146.240 millones y a China por US$ 62.366 millones.

Consecuentemente, la participación de Estados Unidos en el comercio de bienes (exportaciones más importaciones) con México fue de 15,6% en los primeros cinco meses de 2023, seguida de la tiene con Canadá (15,3%) y China (11,0%).