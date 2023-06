Ministerio de Hacienda de Colombia trabajará rutas del café con exportadores

El Ministerio de Hacienda aseguró que tiene dentro de sus prioridades trabajar con los sectores, entre ellos el cafetero. De este dependen cerca de 500.000 familias rurales y es el principal producto no minero que exporta Colombia.

“Hay una coyuntura de la caída del sector cocalero y debemos ver cómo podemos trabajar un tema de sustitución de cultivos, donde el café podría ser un gran protagonista. De igual forma, estamos en las fases finales de unas vías terciarias que van a ser de gran ayuda para mover la carga de café”, dijo el ministro de la cartera, Ricardo Bonilla.

Las exportaciones de café sin tostar descafeinado o no; cáscara y cascarilla del café cayeron en abril de este año con US$ 206.102 FOB, frente a los US$ 317.055 del mismo mes de 2022. Lo mismo le pasó al café tostado, que tuvo US$ 5.528 FOB en 2023, menos que los US$ 9.672 de 2022.

El jefe de la cartera añadió que hay que estimular los créditos a los caficultores, “no solo con la banca comercial, sino también con la banca cooperativa. Con esto queremos llegar más fuerte a las bases cafeteras, de la mano del Ministerio de Agricultura. Todo con el fin de combatir el gota a gota con unos microcréditos”.

Respecto al panorama macroeconómico, Bonilla indicó que esperan no subir las tasas de interés en las próximas juntas con el Banco de la República, y que en septiembre podrían empezar a bajar.

“Nuestra meta de inflación para finalizar el 2023 es de 9,5%, si el panorama internacional, en especial en Estados Unidos, avanza de manera positiva”, expresó.

En materia arancelaria, el ministro Bonilla insistió en el uso de los instrumentos disponibles para contrarrestar situaciones de dumping y competencia desleal.

En la reunión con Bonilla también estuvieron Gustavo Gómez, presidente de Asoexport (Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia), con la junta directiva de esta asociación, y Javier Díaz, presidente de Analdex (Asociación Nacional de Comercio Exterior).

Díaz extendió una invitación al ministro Bonilla para trabajar de manera articulada en pro de los actores del comercio exterior del país, para generar desarrollo y empleo en las distintas regiones del territorio nacional.

La reunión se da el mismo día en que se conocieron las exportaciones del mes de abril. Allí también se abordaron otros temas como renovación de cafetales, mercados de futuro, cooperativas, entre otros. “Pasamos revista de las principales preocupaciones de los exportadores de café”, finalizó Díaz.

¿CÓMO VAN LAS EXPORTACIONES EN EL PAÍS?

Las exportaciones colombianas registraron una baja de 31,5% para abril de este año, según información publicada por el DANE.

Las ventas internacionales del país sumaron apenas US$ 3.738 millones (FOB) en este periodo, frente a los US$ 5.421 millones que se registraron en el mismo mes de 2022.

La baja se explica, principalmente, por la “caída de 42,9% en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas”, explicó la entidad.