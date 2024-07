Ministro de Economía chileno aclara declaraciones de Boric sobre malas relaciones con el empresariado

El presidente de Chile Gabriel Boric, en la conmemoración de los 53 años por la nacionalización del cobre en el país austral, emitió unas declaraciones respecto a la relación entre su Gobierno y el mundo privado, específicamente sobre las reacciones de estos últimos sobre la Estrategia Nacional del Litio.

Dentro del discurso, Boric dijo que tales anuncios fueron “motivo de debate y en el sector del gran empresariado no cayó bien, pero no importa porque no les caemos bien“, sostuvo el mandatario. Con todo, señaló que “tenemos que trabajar juntos porque la colaboración publico-privada es necesaria”.

Justamente esto fue uno de los temas que tocó el ministro de Economía chileno, Nicolás Grau, en entrevista con el medio local Radio Duna, donde puso paños fríos a los dichos del presidente y enfatizó en el llamado a impulsar las relaciones entre ambos sectores.

GRAU RESPONDE POR DICHOS DE BORIC CON EL GRAN EMPRESARIADO

“Las palabras del Presidente, si uno ve todo el discurso, son un llamado a fortalecer la articulación público-privada. Eso es lo que está haciendo, en particular en ese caso referido al tema del litio, pero en términos generales, es decir, para movilizar toda la inversión”, dijo Grau.

Por ello, recordó el acuerdo entre Codelco y SQM por el Salar de Atacama; las más de 80 manifestaciones de interés de empresas y consorcios nacionales y extranjeros, la búsqueda de socios para el Salar de Maricunga más el trabajo que realiza la Enami, también en materia de litio.

“Eso es lo que en el fondo el Presidente llamaba: lanzamos esta estrategia, al principio significó que muchos dijeron que no iba a despertar interés y lo que ha ocurrido es todo lo contrario“, acotó el ministro de Economía a Radio Duna.