Para Hilary Clinton, el TLCAN no generó mejores trabajos ni más oportunidades

Mérida, Yuc. Hilary Clinton, quien fuera secretaria de Estado en el gobierno de Barack Obama, fue tajante: "En la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hubo falta de equilibrio, no vimos una política verdadera para tratar de crear mejores trabajos y generar oportunidades”.



Y aunque el TLCAN, fue firmado por George Bush padre, a quien le tocó la puesta en marcha del Tratado fue precisamente a Bill Clinton, por lo cual Hillary vivió en primera fila los efectos del TLCAN, como primera dama y posteriormente como senadora, secretaria de Estado y candidata a la presidencia de Estados Unidos.



Es 2023, han pasado casi tres décadas de la puesta en marcha del acuerdo y así inicia su participación en la 86 Convención Bancaria. No es la primera ocasión que le habla a los banqueros de México, pero sí la primera en que hace una pausa para decir que en aquella negociación del TLCAN hubo una falta de equilibrio.



“Fue un paso muy bueno para los tres países, pero ocasionó un retroceso político y se utilizó como un tema electoral. No había propuestas, pero se señalaba con el dedo” a quien negoció el Acuerdo.



Y reconoce que depende de quien esté en la Casa Blanca es cómo se han manejado los acuerdos surgidos del TLCAN.



“Considero que si hablamos de tener un presidente que haya hecho del TLCAN, de los temas comerciales, un problema —habla de Donad Trump—, el reto que tenemos que solucionar es analizar hasta qué punto esto beneficia a cada uno de los que están involucrados”, dijo la demócrata.



Y planteó: “Me gustaría ver líderes en ambos lados de las fronteras para que generen ideas, que no sea solo un problema estadounidense. Creo que deberíamos estar pensando en crear soluciones”.



Después Clinton habló de política, de economía, y aseguró que la economía de Estados Unidos va bien, pero “sí habrá una revisión continua de los depósitos federales y todo dependerá de quien va a ser presidente en el 2025”.



Reconoció que la política de su país está severamente dañada, pues la política de destrucción ha dañado su poder de decisión.