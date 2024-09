Pese al contrabando desde Perú, Ecuador no logra cubrir déficit de maíz

La escasez de maíz en Ecuador, debido a factores climáticos, ya impacta a diferentes sectores, como el avícola, porcícola, acuícola, productores de huevos y de alimentos balanceados. Según Jorge Josse, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados (Aprobal), la situación que atraviesan estos sectores es insostenible.

Esto, pese a que algunos actores de la cadena han optado por utilizar maíz que llega desde Perú de contrabando para tratar de cubrir en parte el déficit del grano. Sin embargo, aun con ese ingreso, el impacto de la falta del grano ya se refleja en los negocios. Josse asegura que los productores de huevos están vendiendo sus gallinas para carne dado que no consiguen maíz para alimentarlas. Los productores de pollos no están invirtiendo en nuevos lotes de engorde, al igual que los de cerdo. Mientras, las fábricas de alimentos balanceados han reducido su producción por la misma razón: no se consigue maíz, o se consigue muy poco, en el mercado.

El primer sector en alertar sobre la situación en estos días fue el productor de huevos. Marisol Molina, directora ejecutiva de la Unión de Productores, advierte un desabastecimiento de huevos de mesa en las próximas semanas. Las razones son la falta de lluvias, que varios productores de maíz ahora cultivan otros productos (como cacao), algunas semillas de maíz no resultaron buenas, entre otras circunstancias. Ante este panorama, para Molina es indispensable que el Gobierno autorice la importación de maíz.

Josse concuerda en autorizar la importación. “La medida urgente para solucionar esta situación es autorizar la importación de al menos 300.000 toneladas de maíz, las cuales irían llegando paulatinamente, desde diciembre de este año hasta febrero del 2025. Esto es cuando ya no hay cosecha nacional”, explica el vocero de Aprobal.

En tanto, la cantidad que se precisa importar en este año es mayor a la que se nacionalizó el año pasado. En diciembre del 2023, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) aprobó la importación de 91.566 toneladas métricas de maíz para abastecer el consumo nacional y cubrir el déficit de la gramínea durante los primeros meses de 2024.

Josse explica que las industrias avícola y porcícola demandan aproximadamente 130.000 toneladas mensuales de maíz. Eso significa 1′560.000 toneladas al año, pero calcula que la cosecha de este año será de apenas un millón de toneladas, lo que resulta en un déficit actual de maíz nacional de 560.000 toneladas.

A Ecuador han ingresado 250.000 toneladas de maíz de contrabando

Para cubrir ese déficit, se conoce que ha ingresado maíz de contrabando del Perú y que algunos productores de proteína animal lo han utilizado, al igual que otros subproductos de la molinería, lo que ha servido para cubrir aproximadamente 250.000 toneladas del déficit, pero quedan por cubrir alrededor de 300.000 toneladas hasta abril del 2025.

En este contexto, el Servicio Nacional de Aduanas (Senae) informó que este jueves, 19 de septiembre, en Yahuarcocha (provincia de Imbabura) se aprehendieron 899 sacos de maíz de procedencia extranjera que no cumplían con las formalidades aduaneras, por un valor aproximado de $ 40.455.

Mientras, Josse analiza cómo las provincias productoras han bajado sus estocajes. Dice que Manabí, en condiciones favorables, produce 450.000 toneladas, pero en este año se produjeron alrededor de 300.000. Los Ríos produce en circunstancias normales aproximadamente 400.000 toneladas y este año no llegará a las 330.000 toneladas. Guayas, por su parte, que produce normalmente unas 200.000 toneladas, para este año solo produjo 140.000. En el caso de Loja, que produce normalmente también 200.000 toneladas, para 2024 serán solo 135.000.

En cuanto a los precios del grano, el del maíz importado es de $ 14,70 el quintal ya nacionalizado e incluye un 30 % de aranceles, mientras que el precio del maíz nacional está en $ 21 el quintal, aunque el precio mínimo de sustentación vigente es de $ 16,50.