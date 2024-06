Presidente de Ecuador alista visita oficial a Qatar ante interés hacia inversiones en zonas francas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, prepara una visita oficial a Qatar, reveló la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, a través de una publicación en redes sociales.

Aunque aún no hay fecha determinada para la visita del primer mandatario a ese país, la ministra García recibió en Quito al embajador de Qatar en Ecuador, E. Fahad Ahmad Jassim Al-Hamar, para iniciar la coordinación de las actividades.

“Tuvimos una reunión superprovechosa para fijar una fecha de visita del presidente Noboa a Qatar, fijar una fecha para la visita de empresarios ecuatorianos a Qatar y, sobre todo, entender cómo vamos a reforzar las inversiones qataríes en Ecuador”, detalló la ministra García.

Además, se abordaron temas de cooperación económica e intercambio comercial.

Este año la ministra García ya tuvo acercamientos con autoridades qataríes. El 22 de mayo pasado junto con el embajador del Ecuador en Qatar, Pascual del Cioppo, mantuvo una reunión con Sheikh Khalifa bin Jassim bin Mohammad Al-Thani y el directorio de la Cámara de Comercio e Industrias de Qatar, para buscar nuevos impulsos y el crecimiento del comercio bilateral.

García mostró proyectos de desarrollo en minería, gas, energía solar y eólica, junto con nuevos mercados comerciales para café, berries, aguacate, pescado y atún.

Se prevé que los volúmenes de importación actuales aumenten, de manera especial, en bananos, plátanos, rosas, pitahaya y mazorcas de cacao.

La Cámara de Qatar expresó también su gran interés en invertir en zonas francas de Ecuador.

Aunque Qatar tiene un poco más de 2,5 millones de habitantes, la misma población que Guayaquil, su producto interno bruto (PIB) es dos veces el de Ecuador, lo que resulta en una población con un poder de compra real de cerca de US$ 130.000 al año por habitante. Las exportaciones no petroleras de Ecuador a Qatar llegaron a US$ 15 millones en el 2021.

Según cifras del Observatorio de Complejidad Económica (OEC) en 2022, Ecuador exportó US$ 22,1 millones a Qatar. Los principales productos que Ecuador exportó fueron flores (US$ 11,8 millones), banano (US$ 8,79 millones), y muebles (US$ 281.000).