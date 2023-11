ProChile: exportaciones chilenas no cobre a Brasil aumentan 22,5% en octubre

De acuerdo al informe de exportaciones no cobre – no litio de ProChile al mes de octubre, Brasil se posiciona como el tercer destino de las exportaciones del país durante este mes y el primero de Latinoamérica, con envíos que totalizan US$ 264 millones.

El informe señala que los bienes y servicios que más crecieron fueron: salmón y trucha (+28,8%), productos químicos (+97,9%), molibdeno (+108%), alambre de cobre (+38,5%), servicios (+736,7%) y vino tinto mezclas (+18%).

Asimismo, durante octubre Brasil se posiciona como el tercer mercado destino para los alimentos chilenos con envíos por US$ 133 millones en octubre, donde destacan las alzas experimentadas por productos como salmón y trucha, vinos, avellanas, aceite de oliva, kiwis frescos y nueces.

“Si bien no ha sido un año fácil para nuestras exportaciones a Brasil, vemos cómo volvemos a aumentar y posicionarnos como principales proveedores de productos como vinos, salmones, nueces y frutas frescas, entre otros. También destaca el avance que han tenido los servicios, diversificando nuestra oferta y abriendo nuevas oportunidades para los envíos chilenos”, señala Hugo Corales, Director Comercial de ProChile en Brasil.

Encuentro Chile-Brasil

Entre el 27 noviembre y 1 de diciembre ProChile realizará el Encuentro Chile-Brasil, actividad de negocios con foco en Alimentos, Proveedores de Bienes y Servicios para la Minería, e Inversión y Turismo a nivel sudamericano. Las empresas chilenas de estos sectores tendrán un espacio para dar a conocer su oferta, mientras que las empresas brasileñas podrán descubrir las oportunidades que ofrece Chile.

Este encuentro tiene como principal objetivo incrementar las exportaciones de las pequeñas y medias empresas del sector de alimentos en Brasil, aprovechando las oportunidades del acuerdo comercial vigente con el mercado más relevante para los alimentos de Chile en Sudamérica.

El Encuentro Chile-Brasil tendrá actividades en Sao Paulo y Belo Horizonte, y considera ruedas de negocios, talleres, seminarios, visitas técnicas a centros de distribución y supermercados, así como también acciones de networking para promover la oferta chilena en términos de Negocios, Turismo e Inversión.

“Con este Encuentro buscamos profundizar y fortalecer nuestro posicionamiento en el mercado brasileño, nuestro principal socio en Latinoamérica y nuestro cuarto destino de envíos a nivel global. Por ello realizaremos actividades para conectar a las empresas chilenas con importadores y distribuidores, así como también dar a conocer el trabajo público privado que ha consolidado nuestro posicionamiento en Brasil. Esperamos que sea una instancia de éxito para prospectar oportunidades y abordar nuevos desafíos conjuntos en sectores como Inversiones, Turismo y Energías Renovables No Convencionales”, destaca el Director Comercial de ProChile en Brasil.

Se estima la participación de un centenar de empresas, entre exportadoras chilenas e importadoras brasileñas, que estarán en la rueda de negocios, actividades y reuniones. La delegación estará encabezada por el Embajador de Chile en Brasil, Sebastián Depolo; la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, y el Director General de ProChile, Ignacio Fernández. Además, participan otras autoridades nacionales como la Subsecretaria de Agricultura, María Ignacia Fernández, la Subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, el Director Nacional de INDAP, Santiago Rojas y la Directora de Imagen de Chile, Rossana Dresdner, además de representantes del sector privado chilenos y brasileños.

Exportaciones no cobre no litio enero-octubre 2023

Durante enero y octubre, las exportaciones de bienes no cobre no litio sostuvieron una caída del 0,4% sumando US$ 35.094 millones. Por su parte, las exportaciones de Servicios en el acumulado de enero a octubre crecieron con un sorprendente 63,1%, generando US$ 1.673 millones.

Para el mes de octubre, las exportaciones de bienes no cobre no litio enfrentaron una caída del 2,1%, totalizando US$ 3.268 millones, el sector de servicios en Chile continúa mostrando altas cifras de envíos, generando US$ 205 millones, un crecimiento sólido del 97,7%. En el auge en las exportaciones para este mes destaca el alza en servicios de TICs y mantenimiento y reparación e Ingeniería.

Entre enero y octubre 2023, la principal zona de destino de las exportaciones chilenas de bienes y servicios no cobre-litio es Asia con US$ 12.286 millones, aumentando un +5,3% respecto del año pasado. La segunda zona por envíos es América del Norte con US$ 10.597 millones, que tuvo un alza de un +3,4%. En un tercer lugar se encuentra con Sudamérica US$ 6.024 millones, con un -4,6% de disminución. Luego se sitúa Europa con envíos por US$ 5.813 millones, un +4,9% de crecimiento y Centroamérica y el Caribe con US$ 908 millones, con una baja de -26,5%.