PROINVERSIÓN prevé adjudicar ocho proyectos APP por hasta US$ 5.700 millones en los próximos seis meses

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) informa que, al cierre del tercer trimestre de 2023, ha logrado recuperar el ritmo de adjudicaciones de proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos, tras cuatro años de estancamiento. Así, al cierre de septiembre de 2023 la agencia ha adjudicado 12 proyectos público-privados por US$ 1.262 millones, el doble del monto total registrado en los cuatro años previos (US$ 656 millones).

“Este resultado es fruto de un esfuerzo multisectorial y claro sentido de urgencia de PROINVERSIÓN, el Ministerio de Economía y Finanzas, los sectores titulares de proyectos y los órganos reguladores para sacar los proyectos con diligencia y celeridad, en beneficio de la población”, comento el director ejecutivo de PROINVERSIÓN, José Salardi, durante el evento Oportunidades de inversión en Perú, organizado por la entidad. Precisó que se observa una renovada confianza del sector privado y de los actores del sistema en las APP y los procesos que desarrolla PROINVERSIÓN.

Los proyectos adjudicados en lo que va del año son: ocho (8) proyectos eléctricos, por US$ 299 millones; dos (2) proyectos de banda de espectro radioeléctrico, por US$ 640 millones; y dos (2) proyectos de hospitales de EsSalud: Piura y Chimbote, por US$ 323 millones.

Las proyecciones de PROINVERSIÓN para los próximos seis meses (octubre 2023 – marzo 2024) es aún más auspiciosa: proyecta adjudicar ocho (8) proyectos APP y Proyectos en Activos por hasta US$ 5.700 millones. Se trata de los siguientes proyectos: dos (2) proyectos de líneas de transmisión eléctrica (US$ 833 millones), Ferrocarril Huancayo-Huancavelica (US$ 340 millones), PTAR Puerto Maldonado (US$ 89 millones), Parque Industrial de Ancón (US$ 762 millones) y la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (US$ 914 millones); asimismo, las iniciativas privadas Anillo Vial Periférico (US$ 2.380 millones) y el Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona (US$ 405 millones) pueden adjudicarse si no se presentan terceros interesados.

“Se trata de proyectos de gran impacto económico y social que contribuirán a mejorar nuestra productividad, competitividad y la calidad de vida de millones de peruanos”, resaltó el titular de PROINVERSIÓN, José Salardi.

CARTERA 2023 – 2024

En lo que respecta al periodo 2023 – 2024, PROINVERSIÓN viene promoviendo 42 proyectos por más de US$ 8.500 millones. Si se incluye los 12 proyectos adjudicados este año, el monto de inversión total en adjudicaciones en estos dos años podría ascender a 54 proyectos por aproximadamente US$ 10.000 millones.

Para asegurar la competencia en los procesos de adjudicación de los proyectos en cartera, PROINVERSIÓN viene desplegando toda una estrategia de atracción de inversiones a través de roadshows, reuniones bilaterales y participación en eventos internacionales para posicionar el portafolio y los proyectos específicos. Este año (a la fecha) la agencia ha desarrollado Roadshows de Inversiones en América Latina (México, Chile y Colombia); en Europa (España, Reino Unido e Italia); y en noviembre se desarrollará en Asia (China, Corea del Sur y Japón).

Además, PROINVERSIÓN anunció que vienen trabajando con los ministerios, entidades y gobiernos locales en generar una cartera por diversificada, con énfasis social y acorde a las necesidades de cierre de brechas. Como consecuencia de ello, para el periodo 2025 - 2026, cuentan con 14 proyectos adicionales por más de US$ 6.500 millones, entre los que de destacan proyectos de irrigación, salud, colegios, plantas de tratamiento de aguas residuales y desaladoras.

El evento contó además con la presencia del ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, Alex Contreras; el economista País del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Javier Beverinotti; y la especialista senior en APP del BID, Carolina Lembo.

El ministro de Economía, Alex Contreras, destacó la reactivación de las adjudicaciones mediante la modalidad APP porque refleja el nuevo espíritu de PROINVERSIÓN de ser una entidad que promueve la inversión privada pensando en el futuro del país. Además, saludó el esfuerzo que se viene desplegando para convocar a los inversionistas de la región y Europa a las oportunidades de inversión que ofrece el país. “Como presidente del directorio de PROINVERSIÓN vamos a seguir impulsando la inversión privada; en el caso de las APP, cada US$ 1.000 millones de inversión genera 70.000 empleos; es reactivador, dinamiza la economía y ayuda a cerrar las brechas”, acotó.

En otro momento el titular del MEF resaltó la próxima declaratoria de interés de proyectos como el Anillo Vial Periférico. “El proyecto Anillo Vial Periférico es un proyecto clave de la inversión público-privada, es un proyecto que se ha sobre estudiado en los últimos años, y de cara a la recuperación de la inversión privada que queremos en 2024, es un proyecto que tiene salir (adjudicarse)”, sentenció.

PERÚ SEDE DE PPP AMERICAS 2025

En el acto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que Perú ha sido elegido sede del foro PPP Américas 2025, el evento más importante de Asociaciones Público-Privadas (APP) de América Latina y el Caribe. Esta elección de Perú como sede del foro es un espaldarazo al MEF y a PROINVERSIÓN por el esfuerzo en la promoción y atracción de inversiones, pues se da en un contexto de recuperación de la confianza de los agentes económicos en el sistema de APP y del repunte de las adjudicaciones en lo que va de 2023.

“Perú tiene uno de los entornos APP más activos de la región y apoya un Plan de Infraestructura que hace hincapié en la promoción de una diversidad de mecanismos de financiación y la ampliación del apoyo financiero del gobierno a los proyectos”, comentó Javier Beverinotti, economista País del BID. Agregó que, según el Infrascopio -índice elaborado por The Economist Intelligence Unit y el BID-, Perú destaca en el desarrollo de proyectos con solidas capacidades. “Su estrategia de priorización y metodología de selección son líderes en la región. Además, se encuentra entre los mejores en servicio de preparación de proyectos y eficiencia”, acotó.

Este foro regional, que organiza el BID cada dos años, reunirá a centenares de representantes de los sectores público y privado de diferentes países de América, Europa y Asia para exploran las últimas tendencias en materia de APP en la región y analizar las soluciones para cerrar la brecha de infraestructura mediante proyectos sostenibles, resilientes y de gran impacto social.