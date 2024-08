Reforma laboral de México fracasa en expandir tasa de sindicalización en los últimos cinco años

La sindicalización en México prácticamente no se ha movido desde la reforma laboral de 2019; la participación de los trabajadores sindicalizados en la población asalariada del país azteca pasó de 22,33% a 22,42%, considerando el inicio de la reforma laboral en 2019 y al primer trimestre de 2024.

De acuerdo con información de la plataforma Indicadores y Estadísticas de la Reforma Laboral (Inderlab) el número de trabajadores asalariados pasó de 19 millones 764.840 a 22 millones 839.786; y más del 70% de los trabajadores tienen contratos como personal de confianza en su empleo formal.

Los trabajadores sindicalizados en el primer trimestre de 2019 era de 4 millones 413.412; respecto a los trabajadores asalariados; cifra que se incrementó 16%, considerando el mismo periodo de 2024 con 5 millones 119.951 personas sindicalizadas.

Con la entrada en vigor de la reforma laboral sí se registró movimiento en algunos estados sobre el número de personas sindicalizadas; por ejemplo, estados como Coahuila entró en las 5 entidades con mayor número de registros 309.606; mientras que Jalisco dejó de estar en esa misma lista al reportar 249.513 registro de personas sindicalizadas.

Así, el primer lugar en 2024 lo ocupa el Estado de México, al igual que en 2019, cuenta con un registro de 599.833, trabajadores sindicalizados; le sigue Ciudad de México, 393.309; Nuevo León, 387.661 y Tamaulipas, 352.453.

Las entidades federativas que presentan el menor número de sindicalización es Campeche con 36.765; le sigue Colima con 37.587; Aguascalientes, 53.862; Baja California Sur 56.719 y Nayarit 59.622.

SINDICATOS NO CONVENCEN Y TRABAJADORES DESCONOCEN REFORMA

Tras señalar que la baja sindicalización es un fenómeno que se ha registrado en todo el mundo, Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Laboral para la Reforma Laboral comentó que:

"Los sindicatos han dejado de representar los intereses de los trabajadores, así de claro. Podrán tener 20.000 actividades, vinculaciones, y lo que tú quieras, pero lo que gana es la abstención; es decir, el trabajador de a pie, no le importa la existencia de la organización social”.

Añadió que con la reforma 2017-2019, se logró impedir la corrupción; es decir, que las direcciones sindicales, por aclamación o en representación eligieran a los funcionarios.

Eso es correcto en el texto de la ley. “Ahora lo que es necesario es que pasen a los propios trabajadores, que los trabajadores hagan suya esa posibilidad y se interesen en sus organizaciones sindicales”, expuso Bouzas.

“Aunque hay un abstencionismo ganador, se han dado ciertas acciones, pero muy aisladas, como consecuencia de la Reforma Laboral, Tamaulipas, en Chihuahua, en el centro del país, en la zona petrolera de Veracruz-Tabasco”.

A pesar de los esfuerzos y los presupuestos que ha realizado el gobierno de Estados Unidos para la implementación de la reforma laboral, aún hace falta que llegue la información a los trabajadores, quienes no conocen todos los derechos adquiridos con los cambios a la Ley Federal del Trabajo. Para 2025 se contempla que se destinen US$ 45 millones.

SINDICATOS DEBEN AMPLIAR ESFUERZOS

Inés González, integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas, y próxima secretaria de Trabajo de la Ciudad de México, comentó que se han hecho esfuerzos para ampliar la sindicalización, pero con los mismos sindicatos y las mismas empresas, y los mismos contratos colectivos de trabajo.

“Pienso que las organizaciones ya hechas no es que están afiliando nuevos grupos de trabajadores, lo que estamos viendo es como un reagrupamiento de sindicatos ya existentes, que creo que lo interesante puede ser en algunos casos, habría que analizarlo, es que si no están viendo que su secretario, que su líder tradicional no está permitiendo los cambios, ellos dicen nos vamos y lo hacemos, pero yo creo que no estamos viendo un impacto en afiliar a los y las trabajadora”.

Añadió que las actuales organizaciones sindicales no van a buscar nuevos trabajadores afiliados “porque es más fácil disputar un contrato colectivo; es muy difícil la sindicalización inicial de los trabajadores, porque los trabajadores no están al 100% informados de sus derechos y cuando no tienen claridad de sus derechos, tienen miedo y prefieren no meterse a una organización”.