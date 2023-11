Salario base de 2024 no estará condicionado por Guillermo Lasso debido al adelanto en la asunción de Daniel Noboa

La intención del gobierno de Guillermo Lasso de aplicar un alza salarial de US$ 25 como en los años anteriores, si no hay un acuerdo entre trabajadores y empleadores, no se llegará a cumplir porque los tiempos para el cambio de gobierno se adelantaron.

“Si hay acuerdo entre las partes, el Gobierno lo puede anunciar. Si no hay acuerdo, por los plazos -y tomando en cuenta la fecha de cambio de mando el 23 de noviembre-, será improbable que este Gobierno lo fije”, indicó hoy viernes 10 de noviembre el ministro de Gobierno, Henry Cucalón.

Así, la oferta de campaña de Guillermo Lasso de subir el sueldo básico de US$ 400 a US$ 500 durante su mandato se quedará a la mitad, porque su periodo se acortó por la muerte cruzada y porque al adelantarse la posesión de su sucesor ya no le dan los tiempos. El presidente dispuso el alza de US$ 25 para 2022 y otros US$ 25 para 2023 con lo que el salario básico unificado actual es de US$ 450.

El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios es la instancia que analiza y define el sueldo básico cada año, pero cuando no se llega a un consenso entre sus miembros que representan a las partes, trabajadores y empresarios, es el Gobierno de turno el que define el valor que rige a partir de enero. La posesión del nuevo presidente se preveía para inicios de diciembre, luego para el 30 de noviembre y ahora se confirmó que será el 23.

Las partes se reunieron la tarde del jueves 9 de noviembre para empezar a analizar el monto que regirá en 2024. Desde las centrales sindicales se plantea que el alza sea de US$ 100 para llegar a un básico de US$ 550 -que se equipare al costo de la canasta vital-, mientras que los gremios empresariales esperan que se respete la institucionalidad del Consejo y sea este el que fije el sueldo básico de manera técnica.

“Tenemos que sesionar dentro del Consejo hasta el 30 de noviembre para evaluar técnicamente toda la información que nos han presentado ya el Ministerio de Finanzas, INEC y Banco Central. Las proyecciones económicas no son muy alentadoras y esperamos que esa información sea reflexionada por ambas partes para volver a la segunda convocatoria”, comentó el director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano, José Antonio Hidalgo, quien es miembro suplente del Consejo de Salarios por parte de los empleadores y resalta que esta no es una decisión política, “es una decisión que tiene una implicación en la economía del país, en el desempeño del empleo en el país”.

En la primera reunión se dieron a conocer las previsiones económicas: un crecimiento económico de 1,5% estimado al cierre de 2023 y de 0,8% para 2024, de acuerdo con datos del Banco Central de Ecuador. Y una inflación anual promedio de 2,56% para este año y de 2,07% para el siguiente.

Desde el Gobierno se indicó que la próxima reunión del Consejo será el viernes 17 de noviembre y una semana después se dará otra para consensuar las propuestas de lado y lado. En caso de que no haya consenso, el 30 de noviembre se deberá tomar la decisión final y para entonces ya estará en funciones el presidente electo Daniel Noboa.