¿Se viene el fin de la industria colombiana de hidrocarburos? Las reservas de petróleo y gas se agotarían en menos de ocho años

La autosuficiencia petrolera de Colombia comienza a debilitarse. Según La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de dicho país, las reservas probadas 1P de crudo fueron de 2.074 millones de barriles, lo que significa que hubo un aumento en 35 millones de barriles con respecto al año 2021, lo que equivale a un crecimiento del 1,017%. Sin embargo, al revisar la relación reservas probadas/producción, en materia petrolera el país bajó de un horizonte de autosuficiencia de 7,6 años a 7,5 años.

Mientras tanto, las reservas probadas de gas se situaron en 2,82 terapies cúbicos (Tpc), al cierre del año pasado. La producción de gas comercializado fue 0,39 terapies cúbicos, lo que nos lleva a una relación reservas probadas/producción de 7,2 años. Para 2021, la autosuficiencia en gas se había ubicado en 8 años.

La entidad presentó este miércoles, en Cartagena (durante el congreso anual de Naturgas), su esperado informe acerca del estado de los hidrocarburos en el país.

De acuerdo con la ANH, la producción de petróleo fue de 275 millones de barriles en 2022, lo que implica un aumento de 6 millones con respecto al año anterior.

El Meta fue el departamento que más aportó, con más de la mitad de las reservas probadas del país, (54%, 1.122 millones de barriles), seguido por Casanare (16%, 328 millones de barriles), Santander (7%, 147 millones de barriles) y Arauca (5%, 96 millones de barriles).

Otros departamentos también hicieron su aporte como Boyacá, Huila, Cesar y Bolívar.

El informe se realiza con información de la producción de 474 campos, con corte a 31 de diciembre de 2022, que es reportada a la ANH y procesada por la agencia, que anualmente produce este documento.

El informe de la ANH es la pieza fundamental en un debate crítico para el país acerca de si el Gobierno autorizará la firma de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos o si, por el contrario, frenará esta actividad bajo el marco de la transición energética y la lucha contra el cambio climático.

En una entrevista reciente, El Espectador le preguntó al ministro de Hacienda colombiano, Ricardo Bonilla, si el gobierno de Gustavo Petro autorizaría la firma de nuevos contratos petroleros. El funcionario respondió: “Estoy esperando el informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que debe decir no solo cuántas reservas hay, sino qué pasó con los contratos de exploración que están vigentes y sobre los cuales no se tenía ninguna respuesta. Ahí es donde tenemos que mirar si efectivamente podemos hablar de nuevos contratos de exploración. Pero cuando me hablen de nuevos contratos de exploración aspiro a saber quién los está pidiendo y con qué estudios geológicos los está sustentando”.