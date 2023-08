A seis días de elecciones, riesgo país de Ecuador bajó 213 puntos

A una semana de las elecciones en Ecuador –con uno de los candidatos asesinado– el riesgo país cedió en su escala al alza y cerró la semana pasada en 1.822 puntos.

En estas dos primeras semanas de agosto este indicador, que mide las posibilidades de pago de la deuda externa de un país, superó los 2.000 puntos, pero el miércoles 9 de agosto empezó a bajar de 2.033 a 1.994 puntos. Al finalizar la tarde de ese día fue asesinado el candidato presidencial de Construye, Fernando Villavicencio. El jueves el riesgo país siguió bajando a 1.900 puntos y el viernes a 1.822, de acuerdo con las cifras publicadas por el Banco Central del Ecuador.

El presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, Larry Yumibanda, considera que sigue siendo elevado el riesgo país y que la disminución se debe a que los mercados están percibiendo que puede haber una segunda vuelta electoral entre un candidato de la izquierda y un candidato de la derecha.

“Eso les permite a los que están al frente de las calificadoras de riesgo ver una percepción de que para el caso de Ecuador existe más posibilidades de que llegue un presidente orientado del centro a la derecha, eso da tranquilidad a los mercados porque se seguirá el cumplimiento de los pagos de capital e intereses de la deuda, se garantiza el tema del manejo de las reservas internacionales, también las políticas tanto fiscales como comercial de manera prudente, continuidad con la apertura comercial. Mas, esto se orienta a los candidatos que están vinculados del centro a la derecha y que de alguna u otra forma se busca, a criterio de quienes están al frente de las calificadoras, de que se siga creyendo en la inversión privada”, analiza.

Indica además que el precio del barril de petróleo ha comenzado a subir levemente y que eso también garantiza recursos para el servicio de la deuda.

Para el analista, el asesinado de Fernando Villavicencio casi no tiene mucha incidencia en el riesgo país, “porque este indicador mide la capacidad de pago que tiene el Ecuador con acreedores internacionales y locales y hasta el momento no se ve por parte del país de no cumplir con sus obligaciones”.

Fue el 2 de agosto que el riesgo país rompió la barrera de los 2.000 puntos. Entonces el Banco Central reporta que llegó a 2.018 puntos y el 3 de agosto marcó su pico más alto: 2.035 puntos. En los siguientes diez días ha bajado 213 puntos.