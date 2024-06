Sheinbaum niega a empresarios mexicanos que su gobierno impulsará una reforma fiscal

"No pensamos hacer una Reforma fiscal", comentó la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, en su primera reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Además, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, destacó que ya se trabaja en un presupuesto, al que calificó como responsable, para 2025.

"Nuestro objetivo es que el déficit en 2025 llegue máximo a 3,5% del PIB. Este año estará cerrando más del 5%. La razón fundamental es el cierre de las obras estratégicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya estamos trabajando en el presupuesto de 2025. Vamos a reducir el déficit y nos va a permitir la planeación de las obras estratégicas", comentó.

"¿De dónde vamos a obtener recursos? De dos áreas de la digitalización hacia el interior del gobierno, mayor digitalización del SAT, que creemos que nos va a dar un potencial de recaudación importante y al mismo tiempo otras áreas de recaudación como las aduanas.", detalló.

CREACIÓN DE LA AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL

Claudia Sheinbaum detalló, en su presentación ante los empresarios miembros del CCE, la propuesta de una nueva Agencia de Transformación Digital del Gobierno Federal, que no implicará mayores costos de operación, sino la consolidación de las áreas de digitalización del gobierno mexicano.

"Nuestro objetivo es ambicioso: disminuir un 50% los trámites, reducir en un 50% el tiempo y los requisitos, y digitalizar el 80% de los procesos a través de ventanillas únicas", señaló.

Por otro lado, comentó que el Plan Nacional de Infraestructura del nuevo gobierno abarcará el desarrollo de trenes, carreteras, puertos y aeropuertos, integrando el comercio y la inversión.

También destacó la importancia de vincular estos proyectos con la relocalización de empresas y la creación de parques industriales, promoviendo así la industrialización y el turismo en México.

NO AUMENTARÁ GASOLINA, LUZ NI GAS

Además, destacó que no habrán gasolinazos ni aumentos en la luz y el gas doméstico, a partir de 2026.

"Vamos a mantener un equilibrio razonable entre deuda y PIB, no vamos a incrementar la deuda, es decir, los indicadores macroeconómicos los vamos a mantener y continuaremos con finanzas públicas sanas, no solamente con lo que ya ha hecho el presidente, sino que estamos haciendo inclusive mayores ajustes, que no tienen que ver con los ajustes del pasado de disminución de la educación o la salud, sino los propios ajustes de los gastos operativos del gobierno", subrayó la virtual triunfadora del pasado proceso electoral.