Subsidios al GLP en peligro en Colombia por falta de recursos en el Presupuesto General

El subsidio para el consumo de gas licuado de petróleo (GLP) está en punto crítico por falta de recursos en el Presupuesto General de la Nación de 2024. Según la Asociación Colombiana del GLP, más de un millón de hogares de estratos 1 y 2 en seis departamentos del país se verían afectados.

En entrevista con El Espectador, el presidente de la Asociación Colombiana del GLP - Gasnova, Alejandro Martínez Villegas, detalló que el Gobierno no ha tomado acción suficiente para resolver la situación. “Tuvimos una reunión hace 10 días con el viceministro Alejandro Guevara, quien informó sobre la caída en los recaudos, lo que ha generado un problema de flujo de caja”.

Sin embargo, aún no se han asignado los recursos ni se ha anunciado un plan claro para resolver la falta de fondos, apuntó Martínez. Aunque el Ministerio de Minas y Energía ya expidió las resoluciones que ordenan los pagos correspondientes a los meses de marzo a junio, la situación sigue sin resolverse.

El líder gremial espera que el plan piloto reciba los pagos pendientes del Ministerio de Hacienda la próxima semana.

¿Cómo afectará a los usuarios la posible suspensión del subsidio al gas?

Para el estrato 1, el subsidio es de 50% del precio, y para el estrato 2, de 40%. Martínez advirtió que el precio del gas podría duplicarse para los usuarios: “Si usted tiene un cilindro de gas de 40 lbs que cuesta $80.000 (US$ 19,1) y está subsidiado, quedando en $40.000 (US$ 9,5), ahora se le duplicará”.

Es decir, los beneficiarios (cerca de 700.000 hogares) tendrían que pagar el precio completo, lo que excedería la capacidad de pago de muchas familias y podría obligarlas a recurrir nuevamente a la leña como fuente de energía, agravando problemas de deforestación y de salud pública, especialmente enfermedades respiratorias.

¿De cuánto es el subsidio al gas GLP?

El subsidio anual al gas GLP es de $100.000 millones (cerca de US$ 24 millones), anotó Martínez. Actualmente, el Gobierno debe $54.000 millones (alrededor de US$ 13 millones) correspondientes al período de marzo a agosto de 2024, y faltan $45.000 millones (US$ 10,7 millones) para cubrir el período de agosto a diciembre.

“Las compañías han financiado al Gobierno desde marzo. Han hecho un esfuerzo muy grande, pero ya están en un punto crítico”, aseguró. “Confiamos en que la próxima semana el Ministerio de Hacienda haga los reembolsos correspondientes”.

¿Por qué no se ha girado el pago?

Martínez explicó que el retraso en los pagos se debe a una combinación de factores. A finales de 2023, el Gobierno actualizó la cuantía de los subsidios para ajustarlos a los precios actuales, “porque el cálculo de 50% y 40% se hacía con base en los precios de hace diez años. Ahora que el precio es mayor, ese 50% terminó siendo 28% del precio actual”.

Sin embargo, el Presupuesto General de la Nación de 2024 ya estaba aprobado en octubre de 2023, y no incluyó los fondos necesarios para cubrir la diferencia. Además, el Ministerio de Hacienda no habría girado los reembolsos de los subsidios desde marzo de 2024.

¿Cómo se comparan los subsidios al GLP con otros sectores?

El presidente de la Gasnova destacó que el subsidio al GLP es relativamente pequeño en comparación con otros programas energéticos. “En gas natural, los subsidios son por $900.000 millones; en electricidad, más de $2 billones; y en gasolina y diésel, llegó a $22 billones al año. Los $100.000 millones no son una cifra tan importante para el presupuesto”, concluyó.

Un momento crítico de gas con la suspensión de Uchuva 2

La suspensión de actividades en el pozo exploratorio Uchuva 2 agrava la incertidumbre sobre el abastecimiento de gas en Colombia, según declaraciones de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Si bien la compañía aseguró que acatará el fallo judicial que detuvo el proyecto, advirtió que esta paralización afecta significativamente la seguridad energética del país.

Uchuva 2 es clave para aumentar las reservas de gas, que actualmente solo cubren 6,1 años de consumo. Roa destacó que, aunque la compañía cumplió con la normativa y el diálogo con las comunidades, la decisión judicial fue impugnada en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, con la esperanza de retomar las actividades exploratorias.

El funcionario señaló que “estamos atravesando momentos críticos del sistema”, aunque subrayó que esto no significa una crisis energética.

Este pozo podría incrementar las reservas de gas de Colombia en 45%, lo que es crucial dado el riesgo que representa la creciente demanda energética y la incertidumbre en otros proyectos de exploración, como Komodo-X1.

El sector energético advierte que las demoras y paralizaciones como la de Uchuva 2 ponen en riesgo el suministro de gas en los próximos años, en un momento en que se requiere con urgencia aumentar la producción de este recurso.

Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, señaló que “mientras no se crucen las instancias jurídicas ni decisión en firme, los equipos continúan en el lugar”, dijo. Y agregó que Uchuva daría tres veces la reserva actual, con un aumento de reservas de gas de seis a 18 años.

Hoy, Ecopetrol anunció la suspensión temporal del suministro de gas natural vehicular a 13 empresas debido a la prolongada sequía que ha afectado los niveles de los embalses en varias regiones del país.

Roa aclaró que la decisión no fue unilateral, sino que se basa en la Resolución CREG 186 de 2020, que permite a las empresas del mercado mayorista optar por contratos con firmeza condicionada, los cuales establecen que, en situaciones críticas, “se libera esa capacidad para entregársela a la generación térmica”.

“Estamos cerca de 95% de que se alcance el precio de escasez en bolsa de energía”, dijo Roa, y agregó que actualmente ronda los $932 por kilovatio/hora. “Ya estamos viendo un embalse agregado en cerca de 50% de su promedio histórico, y por eso se activó este mecanismo”.

El presidente de la petrolera colombiana fue enfático en que los usuarios residenciales y comerciales no tendrán afectaciones y seguirán siendo la prioridad para garantizar el suministro de gas. “Está establecido en la norma y esa será siempre la principal prioridad”, afirmó.