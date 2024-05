TTR Data: mercado transaccional de Latinoamérica registró caída del 20% en el primer cuatrimestre de 2024

El mercado transaccional de América Latina ha registrado hasta abril un total de 809 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de US$ 18.590 millones, según el más reciente informe de TTR Data y Datasite.

Estas cifras implican un descenso del 20% en el número de transacciones y un aumento del 33% en su importe, con respecto a abril de 2023.



En cuanto a abril, se ha registrado en el mes un total de 178 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de US$ 6.142 millones.

RANKING DE TRANSACCIONES POR PAÍSES

Según datos registrados hasta el mes de abril, por número de transacciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 496 transacciones (con un descenso del 23%) y con un aumento del 3% en el capital movilizado (US$ 12.861 millones).

Le sigue en el listado México con 94 transacciones (con un descenso del 20%) y un decrecimiento del 84% de su importe (US$ 1.307 millones), con respecto a abril de 2023.



Por su parte, Chile desciende en el ranking en el ranking, con 91 transacciones (una disminución del 25%) y con un descenso del 73% en el capital movilizado (US$ 1.763 millones).

Colombia, por su parte, desciende una posición en el ranking, pero es el único país con resultados positivos en el mercado transaccional y registra 78 deals (un aumento del 1%) y un alza del 251% en el capital movilizado (US$ 2.045 millones), en términos interanuales.



Entretanto, Argentina sube un lugar en el ranking y presenta 47 transacciones (no obstante disminuye un 27%) y registra un aumento del 220% en su capital movilizado (US$ 1.813 millones).

En último lugar, Perú disminuye su actividad y registra 39 transacciones (un descenso del 22%), con un descenso del 75% en su importe (USD 984m).

ÁMBITO CROSS-BORDER

En el ámbito cross-border, se destaca en abril el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Europa y Norteamérica, donde se han llevado a cabo 20 y 18 transacciones, respectivamente.

Por su parte, las compañías que más han realizado transacciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 129 y 84 deals, respectivamente.

PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL Y ASSET ACQUISITIONS

En abril de 2024, se han contabilizado un total de 54 transacciones de Private Equity por

US$ 1.588 millones, lo cual supone una tendencia a la baja en el número de transacciones (-13%) y un aumento del 37% en su capital movilizado, con respecto al mismo periodo del año anterior.



Por su parte, el segmento de Venture Capital ha contabilizado en los cuatro primeros meses del año un total de 211 transacciones con un importe agregado de US$ 929 millones, lo que implica una variación negativa del 21% en el número de transacciones y un descenso del 21% en su importe, en términos interanuales.



En el segmento de Asset Acquisitions, hasta abril se han registrado 157 transacciones, por un valor de US$ 3.757 millones, lo cual representa un aumento del 33% en el número de transacciones y un alza del 64% en su importe, con respecto al mismo periodo de 2023.

TRANSACCIÓN DESTACADA

Para abril de 2024, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con

Graystone Holdings, filial de IHC - International Holding Company, Grupo Argos y Grupo SURA, los cuales han completado la OPA lanzado por hasta un 23,1% de Grupo Nutresa, con la que han adquirido un 22,6% por US$ 1.241 millones.



Cabe destacar que la transacción ha contado con el asesoramiento financiero de Bank of America, J.P. Morgan y Rothschild. Por la parte Legal, la transacción ha sido asesorada por Brigard Urrutia, Esguerra Asesores Jurídicos, Sullivan & Cromwell US, Grupo Sura, entre otros estudios jurídicos.