Viscofan de Españana adquiere el 60% de las brasileñas Brasfibra y Master Couros

Viscofan ha adquirido el 60% de las empresas Brasfibra Industria e Comercio de Derivados do Couro y Master Couros Industria e Comercio de Derivados do Couro en Brasil por un valor en efectivo de 88 millones de reales brasileños (US$ 16 millones, aproximadamente).

El pago del 50% de dicho precio se ha realizado a la firma del contrato, habiéndose acordado que el pago del 30% se realizará el 31 de marzo de 2025 y el 20% restante el 31 de marzo de 2026.

Brasfibra es una empresa familiar ubicada en Sao Sebastiao do Paraiso (Brasil) que elabora productos de colágeno, como la fibra de colágeno, colágeno hidrolizado y colágeno para alimentación animal.

En la operación también se ha incluido la adquisición de Master Couros, empresa especializada en el tratamiento de pieles de bovino que cuenta con otro centro productivo ubicado en la misma localidad y que pertenece al mismo grupo familiar.

La facturación proforma de ambas compañías en 2023 ascendió a 55 millones de reales brasileños (US$ 10 millones), con un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 20 millones de reales brasileños (US$ 3,6 millones). Este acuerdo supone un valor de empresas equivalente a 146 millones de reales brasileños (US$ 26,6 millones).