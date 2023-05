Gobierno venezolano no reconocerá negociaciones que se hagan sobre Citgo

El Gobierno de Venezuela anunció el miércoles que no reconocerá ningún acto ni negociación en el marco de la denominada licencia 42, en la que Estados Unidos autoriza a un sector de la oposición venezolana a negociar acciones de Citgo Petroleum Corporation, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

"No reconocemos ningún tipo de acto, no vamos a reconocer ningún tipo de negociación, no vamos a reconocer ningún tipo de acuerdo de pago a acreedor alguno que no esté válidamente dirigido por el Estado venezolano", expresó la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo).

Citgo es una empresa petrolera venezolana cuya sede principal está en la ciudad estadounidense de Houston, y está valorada en más de 8.000 millones de dólares.

Acompañada del canciller venezolano, Yván Gil, y del presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, la vicepresidenta señaló que la oposición nacional e internacional es la culpable "de la guerra económica contra nuestro pueblo".

Rodríguez aseguró que las normativas venezolanas contemplan solo el reconocimiento de leyes nacionales.

"No reconocemos jurisdicción extranjera, no reconocemos aplicación extraterritorial de leyes que no sean las leyes de la República Bolivariana de Venezuela", agregó.

La vicepresidenta dejó en claro que el Estado y sus poderes públicos mantendrán su actuación "para la defensa de nuestro país".

Rodríguez aseguró que Estados Unidos toma la decisión sobre la nación suramericana y Citgo como campaña electoral, debido a que recientemente el presidente Joe Biden manifestó su intención de ir a la reelección.

El pasado 1 de mayo, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió la denominada licencia 42 contra Citgo, autorizando a la oposición venezolana a cualquier negociación y dando paso al embargo de la referida filial de PDVSA.

"UNA BURLA A PETRO"

El canciller venezolano, Yván Gil, además calificó la medida como una burla contra el proceso de conversaciones sobre la realidad política venezolana convocado por el presidente colombiano Gustavo Petro, ya que se busca despojar al Estado venezolano de la estatal petrolera venezolana Citgo, con sede en Houston.

"Hemos expresado la burla que ha significado esta licencia en contra del espíritu de la reunión convocada por el presidente Petro", recalcó Gil.

Lo anterior lo expresó el canciller en Caracas ante todos los jefes diplomáticos de los países que acudieron a la reunión convocada por Colombia el pasado 25 de abril.

Tanto a la reunión en Bogotá como a la sede de la Cancillería venezolana el miércoles, acudieron representantes de Francia, Bolivia, Portugal, México, Turquía, Argentina, España, Italia, Alemania, Chile, Brasil, Noruega, Sudáfrica, San Vicente y Las Granadinas, Colombia y la Unión Europea.

El diplomático venezolano aseguró que dichos países acudieron a la reunión en Bogotá "con buena fe para aportar soluciones en las negociaciones que desarrolla el Gobierno Bolivariano con parte de la oposición venezolana".

Sin embargo, a juicio de Caracas, "el resultado es que, una semana después, Estados Unidos ha emitido esta licencia que trata de consumar un robo de nuestra principal industria petrolera en ese país, como es Citgo".

Destacó además que, en Bogotá, de modo casi unánime, la mayoría de las naciones pidieron a Washington iniciar un proceso de levantamiento de las sanciones para facilitar los procesos de diálogo político entre los factores venezolanos.

Gil subrayó que, en adelante, desde el Gobierno venezolano seguirán informando al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela las diversas violaciones al derecho internacional que Estados Unidos sigue cometiendo mediante las medidas coercitivas unilaterales.