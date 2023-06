En la mira: buscadores de empleo cuestionan cada vez más a reclutadores y empresas en México

Las estrategias de atracción de talento tienen un desafío importante: quienes están en la búsqueda de empleo se sienten ya más empoderados para negociar mejores condiciones durante el reclutamiento, esperan una experiencia positiva en el proceso de selección y una serie de beneficios más allá del salario.

De acuerdo con el estudio Futuro del reclutamiento en México de OCC Mundial, Boston Consulting Group y The Network, al menos siete de cada 10 personas en búsqueda de oportunidades laborales en México se sienten con más poder para negociar durante el proceso de reclutamiento.

“Al momento de que un candidato trata de obtener un empleo, ya no sólo se fija en que el salario cubra sus necesidades, hay otras cuestiones que también evalúan. Hoy los candidatos se sienten más empoderados para negociar una oferta de trabajo, cada vez hay más preguntas de los buscadores de empleo, cuestionan más lo que ofrece la compañía, cómo se encuentra financieramente o quiénes son los líderes que van a tener”, señaló en conferencia de prensa David Centeno, subdirector de Planeación Estratégica de OCC Mundial.

En este sentido, el especialista subrayó que este fenómeno ha desafiado a los reclutadores y demanda una preparación de estos profesionales para manejar temas como marca empleadora. “Hay que convencer a los candidatos más allá de sólo explicar cuál será el rol que tendrá la persona dentro de la organización”.

En este sentido, el 71% de los buscadores de empleo afirmó que la apertura de las empresas es el motivador más importante para aceptar una oferta de trabajo, seguido del recorrido por las oficinas y las llamadas de futuros jefes para animar a tomar la propuesta laboral.

“Tiene que ver con un cambio generacional, también con lo que nos dejó la pandemia, muchas personas perdieron su empleo y probablemente eran trabajos con buenos beneficios y prestaciones, eso hace que cuando buscas un nuevo trabajo, trates de tener beneficios similares, y a nivel educativo, hay universidades que ya empiezan a dar tips para buscar empleo. Creemos que es importante que los candidatos sientan ese ímpetu de hacer preguntas en las entrevistas”, apuntó David Centeno.

La transformación de la selección de personal es necesaria. Según el informe de OCC Mundial, los trabajadores están en una constante búsqueda de empleo y demandan experiencias positivas en este tipo de procesos.

De hecho, incluso si una oferta laboral es atractiva, el 58% de los encuestados aseguró que una experiencia negativa como preguntas discriminatorias o “mala química” con el reclutador, los llevaría a rechazar la propuesta, otro 41% indicó que lo haría debido a un reclutamiento poco profesional, esto incluye procesos lentos o desorganizados.

“El empoderamiento de los candidatos desafía bastante la atracción de talento, porque la forma tradicional era tener una entrevista de trabajo y platicar un poco sobre el rol, y muchas veces nos preguntaban si teníamos una duda y decíamos ‘no’. Pero ahora, cuando los reclutadores hacen esa pregunta, los candidatos cuestionan cómo está el ambiente laboral, qué beneficios pueden tener, cómo están los horarios. Este tipo de preguntas también hacen que las empresas trabajen en esos aspectos, que definitivamente la harán un buen lugar para trabajar”, expuso el especialista.

En México, los factores decisivos para aceptar un nuevo puesto de trabajo son:

Compensación financiera (salario y bonos)

Seguridad en el trabajo

Aprendizaje y desarrollo profesional

Equilibrio entre la vida laboral y personal

Beneficios de jubilación y seguros

Reconocimiento del trabajo

Horarios y trabajo flexible

Ofertas confidenciales ya no son opción

Frente a una población buscadora de trabajo dispuesta evaluar a su futuro empleador, hay vicios en los procesos de atracción de talento que deben eliminarse si se desea convencer a los candidatos para aceptar una oferta laboral.

De acuerdo con el estudio de OCC Mundial, la información sobre el salario es la más importante para convencer al talento. De hecho, es en lo primero que se fijan las personas (60%) cuando encuentran un anuncio de trabajo.

¿Qué es lo más importante de un buen anuncio de empleo? A esta pregunta, los encuestados contestaron:

El rango salarial

Descripción clara y precisa de las tareas

Proceso explicado de manera transparente

Enfoque en habilidades y aptitudes

“En plataformas hay vacantes confidenciales donde las empresas deciden que no salga su marca; el salario porque posiblemente están buscando a un director financiero y no quieren que el actual se entere. Eso se utilizaba, pero la verdad es que la efectividad no es buena. Cuando no ven el salario las personas, no se postulan, las personas quieren ver el salario, que la oferta de trabajo sea transparente, eso le da más validez, veracidad, hay que poner el salario real”, puntualizó Sergio Porragas, director de Operaciones de OCC Mundial.