Minera canadiense Bear Creek Mining invertirá US$ 545 millones en proyecto Corani en Perú

El gerente general de Bear Creek Mining Corporation, Andrés Franco Longhi, indicó que la empresa de capitales canadienses tiene proyectado invertir US$ 545 millones para desarrollar el proyecto minero Corani, ubicado a 5.200 metros sobre el nivel del mar, en el distrito del mismo nombre, provincia de Carabaya, región Puno, para extraer principalmente plata.

“El proyecto es uno de los más grandes del mundo, se tiene conocimiento de proyectos de 5 millones y 6 millones de onzas, Corani va a producir unos 10 millones de onzas de plata al año, va a ser una de las minas más grandes del mundo, y a su vez va a complementarse con plomo y zinc, minerales que va a ayudar a que este proyecto sea muy competitivo, pero esencialmente vamos a explotar la plata”, indicó.

“Normalmente este tipo de inversiones demandan entre US$ 100 millones y US$ 150 millones, lo que se tiene previsto invertir en Corani hasta ahora es US$ 545 millones, se están haciendo ajustes, algunas modificaciones para ver si se optimiza, se mejora o se mantiene”, agregó.

En ese sentido, señaló que otras áreas de la empresa están trabajando el tema del financiamiento, para que la mina sea una realidad.

De otro lado, destacó que la mina Corani una vez que esté operando contribuirá de manera importante al desarrollo de la región Puno a través del aporte de impuestos, canon y regalías, que servirán para el cierre de brechas de infraestructura en carreteras, colegios, hospitales, electrificación y conectividad digital.

“Definitivamente con este proyecto Puno tendría uno de los mejores recursos a nivel de canon minero, tendrían una potencialidad enorme para desarrollar otro tipo de actividades”, indicó.

Impacto laboral

Asimismo, señaló que la construcción de las instalaciones de la mina Corani tomará un periodo de tres años, durante el cual se generarán 2.500 puestos de trabajo directo, y luego una vez que ya esté listo, la operación de la mina generará 500 empleos directos.

Franco Longhi, señaló que la minería formal en Perú es un gran contribuyente e impulsa de manera importante el Producto Interno Bruto (PIB), a diferencia de la minería informal que no tiene ninguna perspectiva, no ofrece garantía y no declara ante la Sunat cuánto ganan o pierden.

Asimismo, destacó que la minería informal destina gran parte de su inversión en el cuidado del medio ambiente, porque tiene una normativa que cumplir a fin de minimizar su impacto, y de no cumplir la legislación está sujeta a cuantiosas multas y penalidades.

Datos

La onza de plata se cotiza en US$ 23,58 en los mercados internacionales; este mineral ha mostrado una tendencia ascendente desde enero del 2000 (US$ 5), posteriormente subió a US$ 16 en enero de 2010, alcanzando un máximo de US$ 47 en abril de 2011.

Perú ocupó el tercer lugar de producción de plata en el mundo en 2022 con 3.100 Toneladas Métricas (TM) , superando a Chile (4to lugar) con 1.600 TM; Australia (5to lugar) con 1.400 TM; Polonia (5to lugar) con 1.300 TM; Bolivia (6to lugar) con 1.300 TM. Por su parte, México y China ocuparon el primer y segundo lugar con 6.300 y 3.600 TM, respectivamente.

Respecto al litio en la zona de Puno, el gerente general de Bear Creek Mining, Andrés Franco señala que aún no se han realizado las pruebas científicas necesarias que determinen el real potencial.

“Parte de lo que se produce se quedará en la región, en impuestos es alrededor del 30%; por reparto de utilidades a los trabajadores es cerca del 8%, y en regalías mineras cerca del 6 por ciento. No pagamos poco, pagamos fuerte, prácticamente el 50% de todo lo que generamos se va hacia las obligaciones que tenemos con el Estado peruano”, explicó.