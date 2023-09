5G en Colombia: precios del espectro para la subasta de esta tecnología

El MinTIC publicó la segunda versión del borrador del proyecto que establece los requisitos, condiciones y valores de reserva para cada una de las bandas a subastar en el procedimiento que permitirá la masificación de la tecnología 5G en Colombia.

Mauricio Lizcano, ministro TIC, afirmó que están cumpliendo con las fechas trazadas para la entrada de la tecnología 5G. “La asignación de permisos para el uso de este espectro es esencial para fortalecer la industria de las telecomunicaciones y, por ende, lograr que cada vez más personas en el país puedan acceder a Internet y generar mejores procesos productivos a nivel nacional y regional. El país cuenta con disponibilidad inmediata para la asignación de permisos de uso que permitan aprovechar el espectro radioeléctrico para profundizar las acciones tendientes a cerrar la brecha digital”.

De acuerdo con la entidad, este borrador cuenta con las condiciones que regirían la subasta. Los comentarios al borrador del proyecto de resolución serán recibidos por el MinTIC hasta el próximo viernes 15 de septiembre de 2023.

Con la publicación de la segunda parte del proyecto de resolución se declara la apertura y “se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para participar en el proceso de selección objetiva mediante el mecanismo de subasta, para otorgar permisos de uso del espectro radioeléctrico a nivel nacional, en las bandas de 700 MHz, 1900 MHz, AWS extendida, 2500 MHz y 3500 MHz”.

En la banda de 700 MHz se subastará un bloque de 10 MHz con un valor de reserva de $511.711 millones (cerca de US$ 125,5 millones) y un monto de obligaciones de cobertura de $122.747 millones (más de US$ 30 millones).

En la banda de 1,900 MHz el valor de reserva es de $295.539 millones (US$ 72,5 millones) y las obligaciones de cobertura de $180.508 millones (US$ 44,2 millones). En la banda AWS extendida serán subastados tres bloques de 10 MHz, cada uno por un valor de reserva de $295.539 millones (US$ 72,5 millones) cada bloque.

La banda de 2,500 MHz también tendrá tres bloques, cada uno de 10 MHz, de $156.855 millones (US$ 38,4 millones) cada bloque. Para la banda de 3,500 GHz serán cuatro bloques de 60 MHz, con un valor de reserva de $238.729 millones (US$ 58,5 millones).

Según el documento, los ganadores tendrán que realizar un primer pago en dinero equivalente al 20% de la contraprestación económica dentro de los 90 días calendario siguientes a la firmeza del acto administrativo de asignación de permiso de uso del espectro radioeléctrico.

“El pago del valor restante de la contraprestación será pagado en porcentajes iguales desde el 2028 hasta el 2044″, se lee en el borrador.

Vale la pena mencionar que Colombia ya cuenta con un cronograma para poner a andar la tecnología 5G y ampliar la cobertura de 4G en el territorio nacional. Una de las fechas clave de la agenda, revelada hoy por el MinTIC, es el 20 de diciembre, cuando se tiene previsto realizar la subasta que permitirá desplegar la infraestructura necesaria de la quinta generación de tecnologías de la comunicación. Una clase de “autopista” que tiene la capacidad de soportar tráficos más pesados en Internet.

Las claves del proceso

El cronograma del 5G en Colombia contempla una serie de hitos que irán entre agosto y diciembre de este año. A continuación, las fechas clave del proceso:

Septiembre: publicación del precio de reserva, las obligaciones de hacer y las garantías.

Octubre: publicación, a mediados de mes, de la versión final de la resolución.

10 de noviembre: plazo máximo (estimado) para recepción de solicitudes de los interesados.

20 de diciembre: subasta del espectro.

El espectro radioeléctrico, cabe destacar, es el medio que permite la conexión a Internet; está presente en el día a día de los colombianos, mientras oyen radio, ven televisión, se conectan a una red Wi-Fi para navegar por Internet o cuando se habla por celular.

Con la idea de que este proceso sea transparente y con base en criterio técnico, el MinTIC conformó un equipo estructurador, liderado por tres expertos internacionales:

1. Erik Whitlock, quien será el líder del equipo, es especialista en valoración, análisis económico, regulación y transformación organizacional en el sector de telecomunicaciones. Ha trabajado en proyectos para el desarrollo de 5G en Chile, Arabia, Croacia, entre otros.

2. Ton Meuleman, experto en administración de espectro y tecnologías móviles, ha asesorado a naciones como Portugal, Estonia o Dinamarca en implementación de 5G.

3. Jan Van Rees, reconocido por su experiencia en diseño y expansión de infraestructura para telecomunicaciones, ha asesorado en el despliegue de infraestructura en ciudades como Hong Kong y Yakarta.

Además, el MinTIC informó que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), máximo organismo especializado en telecomunicaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), brindará asistencia técnica para que la estructuración de la subasta 5G cuente con los estándares internacionales idóneos.

“Con el 5G no solo traeremos mejor conectividad y mayor cobertura, sino que impulsaremos servicios y tecnologías que nos permitirán apoyar otros importantes procesos en temas económicos, de salud, de energías limpias. Vamos a fortalecer la industria de telecomunicaciones y, por ende, lograremos que más personas se conecten y puedan aprovechar Internet, como es nuestro propósito”, señaló el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano.