A abril de 2023, el mercado de M&A en Latinoamérica cae 32%

El mercado de M&A en América Latina ha contabilizado en abril de 2023 un total de 166 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de US$ 14.099 millones, de acuerdo con el informe mensual de TTR Data, en colaboración con Datasite.

Por su parte, en el primer cuatrimestre del año, se han producido un total de 860 transacciones, de las cuales 338 registran un importe agregado de US$ 23.846 millones, lo que implica un descenso del 32% en el número de transacciones y una disminución del 35% en su valor, con respecto al mismo periodo de 2022.

Ranking de transacciones por países

Según datos registrados en el mes de abril, por número de transacciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 544 (con un descenso del 39%) y con un descenso del 55% en el capital movilizado (US$ 9.966 millones). Le sigue en el listado Chile, con 114 transacciones (con un aumento del 14%) y un aumento del 7% en su importe (US$ 5.449 millones), con respecto a abril de 2022.

Por su parte, México toma el tercer puesto del ranking, con 99 transacciones (un descenso del 29%) y con un aumento del 33% en el capital movilizado (US$ 7.718 millones). Le sigue Colombia en el cuarto puesto, que registra 62 transacciones en los cuatro primeros meses de 2023 (descenso del 46%) y un capital movilizado que ha alcanzado los US$ 522 millones (con un descenso del 85%). Argentina, por su parte, continúa en el ranking y registra 54 transacciones (un descenso del 23%) y un descenso del 56% en el capital movilizado (US$ 540 millones).

En último lugar, Perú presenta 41 transacciones (descenso del 21%) y un aumento del 119% en el capital movilizado (US$ 3.489 millones).

Ámbito Cross-Border

En el ámbito cross-border se destaca hasta abril el apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior, especialmente en Europa y Norteamérica, donde se han llevado a cabo 27 y 18 transacciones en cada región, respectivamente. Por su parte, las compañías que más han realizado transacciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica y Europa, con 125 y 82, respectivamente.

Private equity, venture capital y asset acquisitions

Hasta abril de 2023, se han contabilizado un total de 48 transacciones de private Equity por

US$ 222 millones, lo cual supone una disminución del 32% el número de transacciones y un descenso del 96% en su valor, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el segmento de venture capital ha contabilizado hasta el cuarto mes del año un total de 228 transacciones con un importe agregado de US$ 1.093 millones, lo que implica un descenso del 47% en el número de transacciones y una disminución del 73% en su valor, en términos interanuales.

En el segmento de asset acquisitions, hasta finales de abril, se han registrado 104 transacciones, por un valor de US$ 2.140 millones, lo cual representa un descenso del 20% en el número de transacciones y un descenso del 68% en su valor, con respecto al mismo periodo de 2022.