Aerolínea brasileña Azul estuvo cerca de alcanzar ingresos de US$ 1.000 millones en el tercer trimestre del año

La aerolínea brasileña Azul se anotó una cifra de negocio de 4.914 millones de reales brasileños (US$ 998 millones) en el tercer trimestre, lo que supone un incremento del 12,3% respecto al mismo período del año anterior, según ha divulgado este martes.

Los ingresos por el transporte de pasajeros, que representan más del 93% de su facturación, alcanzaron los 4.579 millones de reales brasileños (US$ 930 millones), un 12,4% más que en el tercer trimestre de 2022.

Mientras, la cifra de negocio por el transporte de mercancías se incrementó en un 10,7% interanual, hasta los 335,1 millones de reales brasileños (US$ 68,1 millones).

En lo que se refiere a los costes operacionales, estos se contrajeron un ligero 0,4% frente al tercer trimestre de 2022. La mayor partida de gasto fue para los combustibles, el 34,5% del total, aunque se destinaron un 28,1% menos de recursos para esta división.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se incrementó en un 67,7% en el tercer trimestre, hasta los 1.551 millones de reales brasileños (US$ 315,2 millones). En tanto, Azul logró más que duplicar su resultado operacional, alcanzando los 957,4 millones de reales brasileños (US$ 194,6 millones), un 137,1% más en términos interanuales.

REVISIÓN DE PROYECCIONES

El consejero delegado de Azul, John Rodgerson, ha puesto en valor los resultados "récord" del tercer trimestre, permitiéndoles mantener su posición como una de las aerolíneas más rentables del mundo.

De cara al cierre del año, la compañía ha revisado algunas de sus proyecciones, con una reducción del Ebitda esperado hasta los 5.200 millones de reales brasileños (US$ 1.057 millones). Esta menor cifra es resultado de la reciente volatilidad en los precios de los combustibles y la reducción de capacidad, junto con una menor carga internacional volúmenes.

No obstante, para 2024, Azul ha elevado esta cifra hasta los 6.300 millones de reales brasileños (US$ 1.280 millones), unos 300 millones de reales (US$ 60,9 millones) más. Esto se debe, principalmente a la continua fortaleza de la demanda y a un mayor número de aviones de bajo consumo de combustible que ingresarán en la flota de la compañía.

"Seguimos entusiasmados con el entorno de la industria, con una demanda sólida, un fuerte impulso de ingresos y el despliegue disciplinado de capacidad, especialmente durante la próxima temporada alta", ha subrayado el consejero delegado.