Aerolíneas Argentinas redujo su déficit en el primer semestre

Aerolíneas Argentinas redujo en un 61% las pérdidas en el primer semestre de este año en comparación con el mismo período de 2022, según el balance aprobado hoy jueves por el directorio de la compañía, informaron fuentes de la línea.



La empresa estatal presentó, por primera vez, su balance semestral que arrojó como resultado una reducción de las pérdidas del 61% respecto a 2022, el mejor año desde su estatización.



El balance, aprobado en el día de este jueves por el directorio de la compañía y auditado por la consultora internacional KPMG, dio un resultado negativo de US$ 48 millones.



Asimismo, Aerolíneas Argentinas no recibió fondos correspondientes al presupuesto asignado para este año. Al día de la fecha, los fondos girados por el Estado Nacional alcanzan los 6 mil millones de pesos (US$ 21 millones), correspondientes al presupuesto de 2022, el que se encuentra en un 70% de ejecución.



Si se toma como referencia el resultado de 2019, último año previo a la pandemia, la reducción del déficit supera el 80%.